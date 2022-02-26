La jueza Ketanji Brown Jackson estudió en la prestigiosa universidad de Harvard, en la que se graduó con notas excelentes y trabajó como asistente del juez progresista del Supremo, Stephen Breyer, a quien ahora reemplazará.

Si el Senado la confirma, esta brillante jueza de 51 años se convertirá en la primera magistrada negra en la institución, donde hasta ahora solo han ejercido dos hombres negros.

.@JoeBiden nominará a Ketanji Brown Jackson como nueva jueza del Tribunal Supremo de #EstadosUnidos.



Jackson será la primera jueza afroamericana en la historia de la Corte Suprema de EU y lo haría en sustitución de Stephen Breyer, quien se jubilará en los próximos meses. pic.twitter.com/WhgSOJkZwk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2022

El anuncio de Biden: nomina a la primera jueza negra para el Supremo de EE.UU.

La mayoría de los jueces de este nivel han destacado como fiscales, pero esta jueza defendió durante dos años a los acusados como abogada de oficio en Washington. Le "impactó" su desconocimiento de la ley y en cuanto fue jueza, se esmeró en explicar sus decisiones a los condenados.

La jueza Ketanji Brown Jackson conoce de cerca las consecuencias del sistema judicial: uno de sus tíos fue condenado a cadena perpetua en 1989 en virtud de una ley muy represiva que automáticamente imponía cadena perpetua tras tres delitos contra las leyes de estupefacientes.

Aunque no mantenía una relación estrecha con él, esta experiencia familiar le hizo tomar conciencia del impacto de la ley en la vida de las personas.

La jueza Ketanji Brown Jackson tuvo una infancia muy estable en una familia de profesores en Florida. Su padre retomó sus estudios de derecho y se convirtió en abogado en una junta escolar, mientras que su madre ascendió al rango de directora.

Durante sus estudios de secundaria, la jueza Brown ganó concursos de elocuencia y más tarde estudió en la prestigiosa universidad de Harvard, en la que se graduó con notas excelentes. Luego alternó las experiencias profesionales en el sector público y privado.

Trabajó como asistente del juez progresista del Supremo, Stephen Breyer, a quien ahora reemplazará, y ejerció en bufetes de abogados pero también en la Comisión de Penas, una agencia independiente encargada de armonizar la política penal en Estados Unidos.

La jueza Brown está casada con un cirujano, con quien tiene dos hijas, y es pariente política del expresidente republicano de la Cámara de Representantes Paul Ryan, quien alaba su "inteligencia, personalidad e integridad".