Apagones de 40 horas: Con cacerolazos protestan en Cuba

Tras los apagones que duran varias horas y sin alimentos, los ciudadanos de Cuba realizaron protestas para pedir que regrese el suministro de energía a la isla.

En la noche del miércoles 13 de mayo de 2026, cientos de habitantes de La Habana bloquearon calles con montones de basura, hicieron cacerolazos y protestaron con gritos para exigir que el régimen deje de cortar el suministro de energía eléctrica.

Testimonios de la crisis: más de 40 horas sin electricidad

Rodolfo Alfonso, un habitante de La Habana, asegura que los apagones han durado más de 40 horas y que en su comunidad viven muchos adultos mayores, varios de ellos postrados en cama, además de niños. Destaca que la poca comida que pueden conseguir se echa a perder en los refrigeradores, por ello salieron a dar cacerolazos para ver si “nos dan al menos 3 horas de electricidad”.

“Mientras sea una protesta pacífica como la de hoy, está bien, porque estamos exigiendo nuestros derechos. Sabemos que la situación en el país es caótica, por decirlo de alguna manera, pero tenemos hijos pequeños, tenemos que trabajar, tenemos una vida y, por lo tanto, necesitamos descansar. Necesitamos descansar”, afirmó Irailda Bravo, residente de La Habana de 38 años de edad, a la agencia de noticias Reuters.

El colapso del sistema energético cubano: sin diésel ni combustóleo

La mayoría de las protestas eran pacíficas en distintas ubicaciones de la capital cubana, y es la mayor jornada de protestas en la ciudad desde que la crisis por los apagones empeoró en enero de 2026.

Horas antes de las protestas, el ministro de Energía y Minas de la dictadura cubana afirmó que el páis se había quedado completamente sin diésel y sin combustóleo, con lo que su red eléctrica entró enestado “crítico”.

Estados Unidos ofrece ayuda humanitaria ante la crisis en Cuba

El gobierno de Estados Unidos ofreció ayer una asistencia humanitaria de 100 millones de dólares, la cual sería distribuida en Cuba por medio de la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias.

“El régimen se niega a permitir que Estados Unidos proporcione esta asistencia al pueblo cubano, que la necesita desesperadamente debido a los fracasos del régimen corrupto de Cuba”, destacó el Departamento de Estado.

