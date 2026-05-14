¿El día opuesto? Lluvias más intensas provocan más sequías, asegura estudio

Durante una furte temporada de lluvias solemos pensar en cosas buenas, como plantas y árboles recibiendo el agua, las presas del Cutzamala llenándose o un alivio de la ola de calor, pero las intensas tormentas de hecho podrían ser producto de que hay cada vez regiones más secas.

¿Por qué las tormentas intensas no terminan con la sequía?

Un estudio publicado en la revista especializada Nature señala que, aunque las tormentas han aumentado en las últimas décadas, estas traen un efecto que suele ser contrario a lo que pensamos normalmente: el agua está menos disponible en la tierra.

El impacto del calentamiento global en el ciclo del agua

El calentamiento global ha provocado que la temperatura promedio de nuestro planeta haya aumentado alrededor de 1.3 grados Celsius. Para cuando la Tierra suba su temperatura en 2 grados, el 27% de la población podría vivir en condiciones de sequía extrema.

El aire caliente suele albergar más vapor de agua, necesario para formar nubes y que estas lleven lluvia, nieve o granizo a diversas zonas. La capacidad de recibir vapor de agua se incrementa en un 7% por cada grado Celsius de aumento en la temperatura global.

Cómo afecta la evaporación rápida a los mantos acuíferos

Cuando llueve regularmente y en menor cantidad, el agua de lluvia es absorbida por el suelo, con lo cual puede ser recibida por las plantas y ayuda a recargar los acuíferos, en condiciones normales.

Sin embargo, en intensas tormentas, el agua se encharca en la superficie y, lejos de ser absorbida, se evapora de nuevo a la atmósfera antes de llegar a los ríos o acuíferos.

La sequía aumenta cuando los días lluviosos están más espaciados, lo que significa que hay más días soleados para evaporar el agua.

La advertencia de Nature: menos agua disponible a pesar de las lluvias

Ríos tan importantes como el Amazonas, el Nilo, el Misisipi, el Ganges y el Yangtsé ya sufren los efectos de sequía debido a la concentración de precipitaciones. Aunque los efectos expuestos en la investigación de Justin Mankin, climatólogo de Dartmouth College, son más notorios en las regiones áridas y muy húmedas, son válidos en todos los climas del mundo.

