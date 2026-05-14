Rusia desata el mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el inicio de la guerra

En una ofensiva de dimensiones que superan las que se han registrado en los últimos meses, Rusia ha martilleado el territorio ucraniano con la oleada de ataques aéreos más grande y prolongada desde que comenzó la guerra.

Durante las últimas 48 horas, una lluvia de más de 1,560 drones y 56 misiles ha caído sobre la capital y diversas regiones del país, dejando un rastro de destrucción, infraestructuras colapsadas y una cifra creciente de víctimas civiles.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky confirmó que este bombardeo masivo fue planeado deliberadamente. Según el mandatario, Rusia almacenó armamento durante semanas para lanzar un ataque diseñado específicamente para saturar y superar las capacidades de la defensa aérea ucraniana.

As of now, already 5 people have been reported killed in Kyiv as a result of last night’s Russian attack. My condolences to their families and loved ones. Around 40 people have been injured in the capital, and another 7 in the Kyiv region. There are already 28 injured in Kharkiv.… pic.twitter.com/1rjJhLvzYr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2026

Tragedia en la capital

El epicentro del dolor se encuentra en el distrito de Darnytskyi, en Kiev, donde un edificio residencial de nueve pisos fue prácticamente partido a la mitad por un impacto directo. Los equipos de rescate han recuperado hasta el momento los cuerpos de siete personas entre los escombros, incluyendo a una niña de 12 años.

La cifra de víctimas podría aumentar drásticamente en las próximas horas, ya que los servicios de emergencia reportan más de una decena de personas desaparecidas bajo las toneladas de concreto. "No tenemos un refugio adecuado aquí; solo pudimos salir y ver cómo la entrada principal de nuestro edificio simplemente había desaparecido", relató entre lágrimas Olena Suntovska, residente de la zona.

Alcance de la destrucción en Ucrania

La ofensiva no se limitó a objetivos civiles. La empresa energética DTEK informó daños severos en una subestación eléctrica y líneas de alta tensión en Kiev, mientras que en Kharkiv, un ataque contra la red ferroviaria impactó una locomotora. Además de la capital, ciudades como Odesa, Poltava y Zaporizhzhia también reportaron heridos y daños estructurales significativos.

El alcalde de Kiev ha declarado un día de luto oficial ante lo que calificó como "el ataque de mayor escala del enemigo contra la capital". Por su parte, Zelensky advirtió que Ucrania ya prepara una respuesta ante esta escalada, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando contra reloj para hallar sobrevivientes en lo que ya es la jornada más sangrienta de este 2026.