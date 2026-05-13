¿Es posible que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos?

Después de la captura y traslado del dictador depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos y la implementación de algunas reformas para permitir la inversión extranjera en el país sudamericano, el presidente estadounidense Donald Trump deslizó la idea de anexar a dicho país como el estado 51 de la Unión Americana.

Por qué se habla de Venezuela como estado 51

La anexión de un territorio como Venezuela fue mencionada como parte de una entrevista a un presentador de la cadena Fox News.

Quién hizo la propuesta y en qué contexto

Donald Trump habló el lunes 11 de mayo de 2026 vía telefónica con el periodista John Roberts, de la cadena Fox News, donde destacó que Venezuela tiene 40 billones de dólares en petróleo y aseguró que los venezolanos lo aman.

Además, el 12 de mayo de 2026, el mandatario hizo una publicación en sus redes sociales donde muestra un mapa de Sudamérica, con la bandera estadounidense cubriendo el territorio de Venezuela y la frase “El estado 51” escrita en inglés.

Esta no es la primera vez que Donald Trump habla de una anexión de un territorio. En el pasado, incluso refirió que Canadá podría ser el estado 51 y hasta calificó al primer ministro como “gobernador de Canadá”.

Qué implicaría legalmente una anexión a EU

Cuando un país o estado se anexa a Estados Unidos, su soberanía forma parte de dicho territorio y se integra a dicho sistema. Esto significa una transformación en las estructuras política, jurídica y territorial de la entidad anexionada.

Uno de los principales puntos es que el territorio pasa a estar bajo la jurisdicción de Estados Unidos y el gobierno de dicho país tendrá poder sobre él.

Además, las leyes y la Constitución de Estados Unidos serían aplicables en el territorio anexado.

Reacciones del gobierno venezolano

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, expresó que “jamás estaría previsto” que Venezuela sea el estado 51 de la Unión Americana.

“Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó Rodríguez desde La Haya.

La mandataria interina expresó que su país seguirá defendiendo “la integridad, la soberanía y la independencia”.