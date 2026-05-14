Sacrilegio en la República Checa: Roban cráneo de una santa de 800 años en plena luz del día

La policía de la República Checa se encuentra en una búsqueda frenética tras un audaz y desconcertante robo sacrílego. Un sujeto desconocido logró sustraer el cráneo de Santa Zdislava de Lemberk, una reliquia con más de 800 años de antigüedad, del interior de una basílica en el norte del país.

El robo ocurrió este martes en la Basílica de San Lorenzo y Santa Zdislava, ubicada en Jablonne v Podjestedi, a unos 110 kilómetros de Praga. Las cámaras de seguridad del recinto captaron una imagen borrosa de una silueta vestida de negro corriendo entre las bancas con la reliquia en las manos, tras haber roto la vitrina donde se exhibía.

"Una noticia devastadora": La fe bajo ataque

La comunidad religiosa y las autoridades eclesiásticas han reaccionado con horror ante el suceso. El arzobispo de Praga, Stanislav Pribyl, calificó el hecho como una "noticia devastadora".

"El cráneo era venerado por peregrinos... No puedo creer que alguien, prácticamente a plena luz del día, robe de una iglesia una reliquia cuyo valor es, sobre todo, histórico y también espiritual para los creyentes", declaró el arzobispo a la agencia de noticias CTK.

🇨🇿 The skull of a medieval saint has been stolen from a church in Czechia



The 800-year-old relic, believed to belong to Saint Zdislava of Lemberk, was kept in a special reliquary box in a church located 110 km north of Prague.



Surveillance footage shows a figure in black… pic.twitter.com/rCh7TrLdVJ — Visegrád 24 (@visegrad24) May 14, 2026

¿Quién fue Santa Zdislava de Lemberk?

Santa Zdislava vivió entre los años 1220 y 1252. Fue una mujer noble conocida por su inmensa generosidad y su incansable labor en favor de los pobres y enfermos en la región de Bohemia. Debido a su legado de servicio, fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en 1995, consolidándose como una de las figuras espirituales más queridas de la zona.

Hasta el momento, la policía no ha podido confirmar la identidad del sospechoso. Aunque inicialmente se habló de un hombre, una portavoz de la policía checa informó que se están reevaluando las grabaciones de seguridad para obtener una descripción más precisa. El valor del cráneo es incalculable en el mercado negro de arte sacro, pero para los habitantes de Jablonne v Podjestedi, la pérdida de su santa patrona es un vacío que ninguna investigación parece poder llenar por ahora.