Horror en Serbia: Conductor rompe bloqueo y embiste a adulto mayor de 90 años en Belgrado | VIDEO

Una jornada de homenaje por las víctimas del colapso de una marquesina en Serbia terminó en caos y violencia, esto luego que un conductor intentó atravesar un bloqueo estudiantil frente a la Facultad de Derecho de Belgrado y terminó atropellando a un adulto mayor de 90 años; en un hecho que provocó indignación entre ciudadanos y estudiantes

El incidente sucedió mientras universitarios y habitantes realizaban un acto simbólico de 16 minutos de silencio para recordar a las personas muertas en el derrumbe de una estructura ocurrido recientemente en el país europeo. De acuerdo con testimonios, los estudiantes intentaron permitir el paso del vehículo; sin embargo, la situación escaló rápidamente.

¿Qué ocurrió durante la protesta en Belgrado?

Conforme a versiones de testigos, dos hombres descendieron del automóvil y comenzaron a insultar y agredir físicamente a los estudiantes que participaban en la concentración.

Medios locales señalan que uno de los jóvenes habría recibido una bofetada, lo que provocó que más personas se acercaran para defenderlo. En medio de la tensión, el conductor y su acompañante regresaron al vehículo y emprendieron la huida en reversa a gran velocidad. Fue en ese momento cuando el automóvil impactó a un hombre de 90 años que se encontraba cerca de la protesta.

¿Cuál es el estado de salud del adulto mayor atropellado en Serbia?

Servicios de emergencia acudieron al lugar minutos después del incidente. El pensionado lesionado fue trasladado al Centro de Urgencias de Belgrado. Los reportes más recientes señalan que el adulto mayor se encuentra consciente, aunque continúa bajo atención médica.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de confusión, gritos y la persecución ciudadana contra el vehículo involucrado.

Ciudadanos persiguieron al conductor que atropelló al abuelito en Belgrado

Después del impacto, el conductor intentó escapar de la escena; sin embargo, varios ciudadanos lo siguieron y lograron detenerlo en una esquina cercana.

Durante la persecución, el automóvil sufrió daños, incluida la ruptura de la ventana trasera. Testigos señalaron que el conductor y su acompañante permanecieron dentro del vehículo durante varios minutos mientras llegaba la policía. Finalmente, las autoridades confirmaron la detención del responsable para iniciar las investigaciones correspondientes.

Okupljeni na 16 minuta okružili su automobil koji je udario starijeg sugrađanina, a tek na njihov pritisak policija je privela vozača pic.twitter.com/4mIaoEYWR8 — CRTA (@CRTArs) May 14, 2026

¿Por qué había protestas frente a la Facultad de Derecho ?

Las movilizaciones estudiantiles en Belgrado han aumentado tras el colapso de una marquesina que dejó víctimas mortales y generó cuestionamientos sobre seguridad e infraestructura pública en Serbia.

El caso ha provocado protestas, homenajes y exigencias de justicia por parte de estudiantes y ciudadanos. Ahora, el nuevo episodio de violencia vuelve a encender el debate sobre la tensión social y el clima político en el país europeo; ¿hasta dónde podría escalar la crisis en Serbia?