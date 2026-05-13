¡Ofertón! Nueva York y Nueva Jersey bajarán costo del transporte público para el Mundial de Futbol 2026

Los gobiernos de Nueva York y Nueva Jersey en Estados Unidos anunciaron drásticos descuentos en los boletos de transporte público para los aficionados que viajen a partidos del Mundial de Futbol 2026 en el MetLife Stadium.

Nuevos precios y descuentos en transporte para el Mundial 2026

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, publicó en su perfil de la red social X el martes 12 de mayo que los boletos de ida y vuelta en autobús bajaron de 80 a solo 20 dólares.

“Llegar al Mundial debe ser lo más accesible posible”, escribió Hochul en X. “Porque los neoyorquinos ayudan a hospedar al mundo, el 20% de esos boletos se reserva exclusivamente para neoyorquinos. ¡Game on!”.

Hochul anunció una inversión de 6 millones de dólares de fondos estatales en un servicio de camionetas y autobuses escolares amarillos para ampliar la flota. Ofrecerán 18 mil asientos en días no escolares y 12 mil en días escolares.

Fast, affordable bus rides to the World Cup for New Yorkers?



Game on. pic.twitter.com/E98Js3nWnN — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 13, 2026

Reembolsos y tarifas reducidas en NJ Transit para aficionados

El Comité Anfitrión New York-New Jersey actualizó los boletos de tarifa reducida en su sitio web este miércoles por la mañana. Quienes ya compraron boletos de 80 dólares recibirán un reembolso por la diferencia.

Mientras tanto, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, confirmó que NJ Transit redujo los precios de boletos de tren para el Mundial a 98 dólares, antes de que comenzaran las ventas el martes por la noche.

Good news: Ahead of NJ TRANSIT World Cup train tickets going on sale tonight, @NJTRANSIT is lowering ticket prices to $98 without New Jersey taxpayer money.



Thank you to our partners – DoorDash, Audible, FanDuel, DraftKings, PSE&G, South Jersey Industries, and American Water –… — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) May 12, 2026

No obstante, anteriormente el gobierno de Nueva Jersey había anunciado que el costo del boleto de tren estaría en 150 dólares, ya que alegaban que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) no había puesto “ni un solo dólar al transporte de los aficionados al Mundial”.

El descuento anunciado se logró “sin usar dinero de los contribuyentes”, aseguró Sherrill, y agradeció a algunos de los participantes del evento por respaldar esta decisión.

MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, albergará varios partidos del Mundial de futbol que comienza el 11 de junio de 2026, organizado entre Estados Unidos, Canadá y México.