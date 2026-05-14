Un continente se está separando en dos y esto es lo que descubrieron científicos

Una gigantesca grieta terrestre ha puesto en alerta a científicos de todo el mundo, luego de que estudios recientes confirmaran que una parte del planeta se está separando lentamente debido al movimiento de placas tectónicas. ¿Cuál es este continente que se divide?

¿Qué continente se está separando?

El continente que se está fragmentando lentamente es África, específicamente en la región oriental donde se ubica el Rift de Turkana, entre Kenia y Etiopía.

Científicos descubrieron que la corteza terrestre bajo esta zona se ha adelgazado mucho más de lo esperado, lo que confirma que el proceso de separación tectónica está más avanzado de lo que se creía.

Esta gigantesca grieta forma parte del Sistema del Rift de África Oriental, una extensa falla tectónica donde las placas africana y somalí se separan a una velocidad aproximada de 4.7 milímetros por año.

Con el paso de millones de años, este fenómeno podría provocar que una parte del continente se desprenda y dé origen a un nuevo océano.

¿Por qué ocurre este fenómeno geológico?

Este fenómeno ocurre por el movimiento constante de las placas tectónicas bajo la superficie terrestre. En el Rift de Turkana, las placas africana y somalí se están separando lentamente, lo que provoca que la corteza terrestre se estire, se agriete y se vuelva cada vez más delgada.

A este proceso se le conoce como “rifting” o fracturación continental. Conforme las placas se alejan entre sí, el magma proveniente del interior de la Tierra asciende por las grietas, debilitando aún más la corteza.

Los científicos detectaron que en algunas zonas el grosor terrestre se redujo hasta unos 13 kilómetros, un nivel considerado crítico para una posible ruptura continental futura.

¿Qué es una falla tectónica activa?

Una falla tectónica activa es una fractura en la corteza terrestre donde las placas tectónicas continúan moviéndose.

Este desplazamiento genera tensión bajo la superficie y puede provocar sismos, actividad volcánica, formación de grietas y cambios en el relieve terrestre.

En el caso del Rift de Turkana, la falla permanece activa porque las placas tectónicas siguen separándose lentamente.

¿Cuánto tiempo tardará en dividirse?

Aunque el proceso ya está en marcha, los científicos estiman que la separación completa tardará millones de años.

La falla del Rift de Turkana comenzó a formarse hace aproximadamente 45 millones de años, pero la etapa más intensa de adelgazamiento de la corteza habría iniciado hace unos 4 millones de años tras fuertes episodios volcánicos.

¿Qué consecuencias tendría para la Tierra?

Si la fractura continental continúa avanzando, una parte del territorio podría separarse por completo y dar origen a un nuevo océano.