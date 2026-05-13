Caen cinco mexicanos en Sudáfrica tras operativo contra narcolaboratorio multimillonario de drogas

Un operativo antidrogas en Sudáfrica terminó con la detención de cinco mexicanos tras el hallazgo de un presunto narcolaboratorio instalado dentro de una granja en la provincia North West; autoridades locales aseguraron que se trataba de un taller multimillonario utilizado para fabricar drogas.

Entre los arrestados se encuentran cuatro hombres mexicanos y una mujer; el despliegue fue ejecutado por unidades de inteligencia y combate al crimen organizado después de una investigación sobre fabricación y distribución de narcóticos en la zona de Swartruggens.

Operativo internacional desata alerta en Sudáfrica

El caso tomó fuerza internacional debido a la presencia de ciudadanos mexicanos dentro del inmueble asegurado; autoridades de Sudáfrica confirmaron que el operativo fue encabezado por unidades especializadas en inteligencia criminal y combate al narcotráfico .

De acuerdo con el Servicio de Policía de Sudáfrica, el presunto narcolaboratorio era utilizado para la fabricación y distribución de drogas; durante el cateo también fueron asegurados distintos materiales químicos y equipo relacionado con la producción de narcóticos.

El teniente general Puleng Dimpane calificó el operativo como un golpe importante contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas dentro del país.

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#sapsHQ [DEVELOPING] Update: A total of 11 suspects including one female were arrested at the scene in Swartruggens, North West Province. Among the arrested, 4 suspects, suspected to be Mexicans. #DrugLab #DrugsOffTheStreets ME https://t.co/hIipdY6BL4 pic.twitter.com/MoULL4884Z — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) May 13, 2026

Sudáfrica endurece ofensiva contra drogas y crimen organizado

Tras la detención de los mexicanos y otros sospechosos , las autoridades sudafricanas advirtieron que mantendrán operativos permanentes para desmantelar redes criminales relacionadas con drogas y narcolaboratorios clandestinos.

"La reciente incautación debe enviar una seria advertencia a los delincuentes", declaró el teniente general Dimpane; además, aseguró que la policía continuará intensificando acciones contra organizaciones dedicadas a fabricar y distribuir narcóticos en distintas regiones de Sudáfrica.

Las autoridades también revelaron que apenas la semana pasada fueron detenidas más de 280 personas por tráfico de drogas y más de 2 mil sospechosos por posesión de narcóticos durante distintos operativos nacionales.

¿Qué se sabe sobre los mexicanos detenidos?

Hasta el momento, las autoridades de Sudáfrica no han revelado públicamente la identidad de los mexicanos detenidos; tampoco se ha confirmado si existe relación directa con alguna organización criminal internacional.

Sin embargo, el caso ha generado atención debido al creciente seguimiento internacional sobre redes vinculadas con narcolaboratorios y rutas globales de distribución de drogas sintéticas; especialistas consideran que este tipo de operaciones muestran cómo las investigaciones antidrogas ya involucran cooperación e inteligencia entre distintos países.