EU sentencia a 11 años de prisión a “Doña Lupe”, ligada al Cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de la sentencia contra Ofelia Hernández Salas, alias “Doña Lupe”, quien estará 11 años en prisión por organizar una red de trata de personas al servicio del Cártel de Sinaloa.

¿Quién es Ofelia Hernández Salas, alias "Doña Lupe"?

La acusación realizada por el gobierno estadounidense señala que la mujer, originaria de Mexicali, en conjunto con otros criminales, facilitó el tráfico de cientos de extranjeros de diversos países hacia la Unión Americana.

“Doña Lupe” cobraba decenas de miles de dólares por ayudar a migrantes a cruzar desde México hacia Estados Unidos. Bangladesh, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México son algunos de los países de donde venían las víctimas.

Modus operandi: de escaleras en el muro al robo a migrantes

Las autoridades señalan que “Doña Lupe” y sus cómplices ayudaban a los migrantes a cruzar de diversas formas: con una escalera para trepar el muro fronterizo, les indicaban agujeros en las vallas para poder pasar por debajo y hasta les prestaba una tabla para cruzar un arroyo.

No conformes con cobrarles por sus servicios de “polleros”, Hernández Salas y sus criminales les robaban dinero, celulares y otras pertenencias a los migrantes, amenazándolos con pistolas y cuchillos.

Cómplices de "Doña Lupe" y procesos de extradición

“Doña Lupe” fue arrestada en marzo de 2023 acompañada de su cómplice, Raúl Saucedo Huipio, bajo una solicitud de extradición de Estados Unidos. Saucedo Huipio se declaró culpable y está en espera de sentencia para junio de 2026.

Cabe recordar que ya en diciembre de 2024, Ofelia Hernández Salas se había declarado culpable de un cargo de conspiración para introducir a un extranjero a la Unión Americana, así como de tres cargos por introducir a extranjeros a Estados Unidos con fines comerciales o de lucro personal.

Al terminar su condena, “Doña Lupe” está sujeta a deportación a México.

“Ofelia Hernández Salas y sus cómplices pusieron en peligro a nuestras comunidades a gran escala al introducir ilegalmente a ciudadanos extranjeros de más de una docena de países en Estados Unidos. (..) Los cruces fronterizos ilegales ya son extremadamente peligrosos; esta acusada solo aumentó el riesgo de muerte al añadir el robo a sus actos delictivos”, destacó en un comunicado el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.