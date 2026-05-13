¿Otro más? Confinan a más de mil pasajeros de crucero en Francia tras muerte de pasajero

Después de que el crucero MV Hondius tuviera que ser desembarcado en Tenerife por 3 muertes causadas por hantavirus, otro barco turístico enfrenta una crisis que impide que sus pasajeros desembarquen en Francia.

Brote gastrointestinal en el crucero Ambition: lo que se sabe hasta ahora

Se trata del crucero Ambition, operado por la empresa británica Ambassador Cruise Line. El barco, con más de mil pasajeros, tiene a tres de los viajeros en cuarentena en sus camarotes, debido a un brote de una enfermedad gastrointestinal que ha causado que 49 personas estén enfermas.

La situación es preocupante para las autoridades francesas, debido a que un pasajero de 92 años de edad murió dentro del crucero el 11 de mayo de 2026. No obstante, el hombre falleció debido a un ataque cardíaco en Brest, Bretaña. La prefectura de Gironda destaca que su muerte no está ligada al brote gastrointestinal.

Medidas sanitarias y cuarentena en el puerto de Francia

El buque transportaba mil 233 pasajeros, la mayoría de ellos de nacionalidad británica o irlandesa, y 514 tripulantes. Un pasajero era de nacionalidad francesa.

No hay motivo para vincular lo que parece ser un brote de gastroenteritis en el barco procedente de Belfast y Liverpool, con el brote de hantavirus en el crucero de lujo MV Hondius que viajó entre Argentina y las Islas Canarias, según declaró la autoridad sanitaria regional en un comunicado.

¿Cuándo podrán desembarcar los pasajeros en Burdeos?

La prohibición de desembarcar pasajeros es temporal y está sujeta al resultado de las pruebas médicas, según informaron las autoridades.

La compañía operadora del crucero, Ambassador Cruise Line, informó en una publicación de Facebook que se habían implementado de inmediato protocolos mejorados de higiene y prevención en el barco, llamado Ambition. Cuando les autoricen el desembarque, los pasajeros podrán bajar del navío, indicó la empresa.

La empresa mencionó que informó de la situación a bordo a las autoridades sanitarias francesas. Las autoridades de salud de Nueva Aquitania reportaron que enviaron personal médico al crucero para evaluar la situación y tomar muestras a los viajeros que serán evaluadas en el Hospital Universitario de Burdeos.

Agregaron que el desembarque de pasajeros quedó suspendido “como medida de precaución” por lo contagioso de las enfermedades gastrointestinales, en tanto las pruebas son analizadas.

