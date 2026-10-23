¿Recibiste un billete falso del cajero? Así es cómo puedes reclamarlo y los días que tienes para hacerlo

Recibir una pieza falsa de un cajero automático o en las ventanillas de un banco es una situación que a nadie le gustaría que le pasara. De acuerdo con el Banco de México (Banxico) y la Ley de Instituciones de Crédito, la ciudadanía cuenta con un mecanismo legal de protección para presentar una reclamación directa ante la entidad bancaria involucrada. Sin embargo, para recuperar el valor del dinero es fundamental actuar de inmediato y no reinsertar el billete en la circulación comercial, ya que el procedimiento exige el cumplimiento estricto de tiempos, documentación oficial y validación técnica.

¡Avísenme! 💵@Banxico da a conocer métodos eficaces para detectar si un billete es #falso.



👉🏻 Por cierto, la utilización de plumones NO es muy confiable para saberlo 😉https://t.co/AOcoTg2Og8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 26, 2023

¿Cuántos días tienes para reclamar un billete falso de un cajero?

Con base en el Artículo 48 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito y las directrices del Banco de México, el usuario dispone de un plazo máximo de hasta 5 días hábiles bancarios posteriores a la fecha en que recibió la pieza para acudir a la sucursal a presentar la reclamación. Si la solicitud se realiza fuera de esta ventana de tiempo, el reclamo no procederá y el banco quedará deslindado de la obligación de reponer el billete.

¿Cómo reclamar un billete falso entregado por un cajero automático?

Para iniciar el trámite, el afectado debe dirigirse formalmente a cualquier sucursal perteneciente al mismo banco donde operaba el cajero automático o la ventanilla que entregó el papel moneda. Es indispensable no intentar pagar con él ni entregarlo a comercios. En la ventanilla, el usuario deberá manifestar expresamente que acude a tramitar una reclamación por entrega de una pieza presuntamente falsa obtenida en una de sus operaciones institucionales.

Pasos para cambiar un billete falso de un cajero automático o un banco

Estos son los pasos para que puedas cambiar un billete falso de un cajero automático:



AcuDIR a la sucursal correspondiente: Presentarse en el banco al que pertenece el cajero o la ventanilla dentro del límite de los 5 días hábiles bancarios. Entregar la pieza o el comprobante previo: Entregar el billete en cuestión. En caso de que otra institución financiera ya lo hubiera retenido previamente, se debe presentar el "Recibo de Retención de Piezas Presuntamente Falsas o Alteradas" (Anexo 6) que le fue expedido. Elaborar la declaración de hechos: Redactar de puño y letra un relato detallado donde se explique cómo se obtuvo la pieza, especificando la dirección de la sucursal, la ubicación exacta del cajero, la fecha, la hora aproximada y el monto de la transacción. Solicitar el recibo de seguimiento: Al entregar la documentación, la institución bancaria entregará al usuario el Anexo 6 oficial con la leyenda "Reclamo" y el número del Sistema de Autenticación de Moneda (Número de Recibo SAM) para monitorear el estatus del expediente.

¿Qué documentos necesitas para reclamar un billete falso en el banco?

Si piensas realizar este trámite, no olvides estos documentos:



Identificación oficial vigente: Credencial para votar

El billete presuntamente falso: La pieza física en cuestión o el Anexo 6 de retención previa.

La pieza física en cuestión o el Anexo 6 de retención previa. Relato escrito de puño y letra: Declaración detallada de los hechos con datos de la sucursal, fecha y hora.

Declaración detallada de los hechos con datos de la sucursal, fecha y hora. Comprobante de la transacción: El ticket emitido por el cajero automático (este documento apoya el proceso, aunque no es de carácter estrictamente obligatorio).

¿Cómo saber que un billete es falso?

El Banco de México recomienda a la población revisar las piezas monetarias mediante la técnica del tacto, la vista y el movimiento para verificar sus elementos de seguridad:



Tocar la superficie: Percibir la textura del papel polímero o algodón, así como los relieves de alto contraste al pasar las yemas de los dedos sobre los textos institucionales y las denominaciones.

Percibir la textura del papel polímero o algodón, así como los relieves de alto contraste al pasar las yemas de los dedos sobre los textos institucionales y las denominaciones. Mirar a contraluz: Identificar la marca de agua, el hilo microimpreso, el hilo de seguridad y la ventana transparente con relieves.

Identificar la marca de agua, el hilo microimpreso, el hilo de seguridad y la ventana transparente con relieves. Girar la pieza: Observar el cambio de color en los elementos numéricos y la tinta que fluctúa al inclinar el billete frente a la luz.

¿Qué pasa si pago con un billete falso?

Hacer uso intencional de un billete o moneda sabiendo que es falso no es una falta administrativa, sino un delito federal de alta gravedad. La legislación mexicana sanciona la circulación de piezas falsas con penas de hasta 12 años de prisión y multas económicas. Si existe sospecha sobre la autenticidad de un billete recibido en la vía pública o en un comercio, la conducta correcta es acudir inmediatamente a una sucursal bancaria para que sea enviado a dictamen técnico ante Banxico, evitando bajo cualquier circunstancia reintegrarlo al comercio formal e informal.

¿Cuándo te devuelven el dinero por un billete falso de cajero?

Tras ingresar la solicitud, la institución de crédito cuenta con un plazo de hasta 5 días hábiles bancarios para verificar que la transacción se haya realizado efectivamente bajo las condiciones narradas en el escrito. Adicionalmente, el proceso de resolución global y entrega de dictámenes puede tomar hasta 10 días hábiles.

Si la investigación resuelve a favor del usuario, el banco entregará el reembolso total por el valor de la pieza. En caso de que la respuesta sea negativa, la institución deberá entregar los argumentos por escrito; ante este escenario, el cliente puede esperar el peritaje oficial definitivo de Banco de México, ya que si la autoridad emisora determina que el billete es auténtico, la persona recuperará su dinero.