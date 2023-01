¿Qué billete fue el más falsificado en México durante 2022?

La falsificación de billetes en México ha sufrido un incremento importante a lo largo de los años, ya que muchos comerciantes han asegurado ser víctimas de esta situación.

Se informó que durante el 2022, el Banco de México (Banxico) recibió alrededor de 350 mil 791 billetes falsos, lo que representa un aumento del 36% respecto al año anterior 2021.

¿Cuáles son los billetes más falsificados en México?

De acuerdo con las autoridades, uno de los billetes más falsificados del 2022 fue el de 500 pesos, a este le siguió el de 50 pesos y por último del de 200 pesos, el cual registró alrededor de 68 mil 534 copias.

¿Cómo identificar un billete falso?

Ante el aumento de la falsificación de billetes, las autoridades han recomendado informase para que tanto los comerciantes como los clientes puedan identificar los billetes falsos, por lo que se recomienda seguir estos pasos:



Es importante tocar la superficie de los billetes , así como asegurarse de que se puedan sentir los relieves.

, así como asegurarse de que se puedan sentir los relieves. Poner el billete a contraluz para identificar algunos elementos como la marca de agua, el hilo microimpreso, el hilo de seguridad, la ventana transparente y el folio creciente.

En la parte trasera del billete es importante verificar que los elementos cambien de color, así como el hilo 3D, el hilo dinámico y la denominación multicolor.

¿Qué hacer si recibo un billete falso?

Cuando se reciben billetes falsos se recomienda llevarlos a la ventanilla de cualquier banco, para que sean marcados y enviados a Banco de México (Banxico), esto para comprobar si son reales o de lo contrario destruirlos.

En caso de que alguno de los billetes sean falso, este será retenido para evitar su uso, además se entregará un recibo denominado “Recibo de retención de monedas metálicas y/o billetes presuntamente falsos”, en el que se anotara la denominación, el número de folio, serie y fecha de emisión.

Es importante proporcionar tus datos, así como asegurarse que el recibo tenga el nombre de recibo SAM, para que se pueda dar seguimiento al trámite.

El valor de los billetes falsificados no se devuelven, esto se debe a que al no ser impreso por el Banco de México (Banxico) no tiene un valor monetario.