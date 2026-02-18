¿Por qué se cayó YouTube? Reportan falla mundial en la plataforma

La caída de YouTube sorprendió a miles de usuarios este 17 de febrero, luego de que la plataforma presentara fallas que impidieron reproducir videos tanto en la aplicación móvil como en la versión web.

Durante varios minutos comenzaron a multiplicarse los reportes en distintas partes del mundo. Usuarios señalaron que los contenidos no cargaban, aparecían pantallas en blanco o se mostraban mensajes de error al intentar acceder.

El problema no estuvo relacionado con conexiones individuales de internet, sino que se trató de una interrupción generalizada del servicio, de acuerdo con plataformas que monitorean el estado de sitios digitales en tiempo real.

