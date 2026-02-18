Detienen a dos jóvenes en España por homicidio tras reto en turbina de molino de viento

Dos hombres fueron detenidos en España por la muerte de un joven de 23 años que murió electrocutado dentro de un aerogenerador en un parque eólico de Quintanilla Sobresierra, en Burgos. El hecho ocurrió en junio de 2025 y, según la investigación, todo comenzó como un reto para tomarse una fotografía en el interior del molino .

La Guardia Civil confirmó la detención de los sospechosos, de 25 y 31 años, en la Comunidad de Madrid. Ambos enfrentan cargos por homicidio imprudente y daños, tras concluirse que habrían facilitado el acceso al generador donde ocurrió la descarga eléctrica mortal.

¿Cómo ocurrió la muerte dentro del aerogenerador?

De acuerdo con las indagatorias, el joven intentó ingresar primero por la puerta peatonal sin lograrlo. Posteriormente accedió por una rejilla de ventilación ubicada a tres metros de altura; para lograrlo, fue necesario retirar tornillos y desmontar un filtro de seguridad.

Una vez dentro del aerogenerador, el joven sufrió una descarga eléctrica que le provocó la muerte en el lugar.

Los acompañantes declararon inicialmente que la trampilla se bloqueó por la descarga, impidiéndoles entrar a auxiliarlo; sin embargo, los investigadores determinaron que la rejilla había sido reinstalada correctamente antes de la llegada de las autoridades, lo que evidenciaría intervención humana posterior al incidente.

¿Por qué fueron detenidos los dos amigos?

La investigación concluyó que el acceso no fue accidental ni espontáneo. La manipulación de los sistemas de protección del aerogenerador y el riesgo generado derivaron en la imputación por homicidio imprudente.

Además, se les acusa de daños materiales por los desperfectos causados en la estructura y por el lucro cesante de la empresa operadora del parque eólico debido a la interrupción de actividades.

Retos virales y riesgos extremos

En los últimos meses, distintos retos difundidos en redes sociales han sido vinculados con incidentes de alto riesgo. En este caso, la búsqueda de una fotografía desde el interior de una estructura industrial terminó con un fallecimiento y dos detenciones.

Las autoridades mantienen el proceso abierto mientras continúan las diligencias judiciales correspondientes.