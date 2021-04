Blanca Jiménez dejará la Conagua por problema familiar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la salida de Blanca Jiménez de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por un problema familiar y que el cargo será ocupado por Germán Martínez Santoyo.

En la mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que la todavía titular de la Conagua tiene un problema familiar que la obliga a salir del país.

“Es una de las especialistas de más prestigio en el país y en el mundo sobre el tema del agua, es muy buena Blanca, de primera, la estimamos mucho y ella tiene un asunto familiar, se le presentó un problema familiar y tiene que dejar la Conagua, tiene que dejar el país”, dijo el presidente López Obrador.

El jefe del Ejecutivo adelantó que propondrá el nombramiento de Blanca Jiménez como embajadora de México ante Francia ante el Senado.

“Como le tenemos mucha confianza y es una mujer preparada, pues de primer orden, va a ser propuesta para que el Senado decida, como embajadora en Francia, esa es la propuesta que tenemos”, agregó el mandatario federal.

¿Quién será el nuevo titular de la Conagua?

El presidente López Obrador adelantó que Germán Martínez Santoy será el próximo titular de la Conagua, cambio con el que espera se termine de armonizar la situción en la comisión.

“Muy bueno Germán, fue el director del Sistema de Agua cuando fuimos jefes de Gobierno en la Ciudad de México, es un profesional es un técnico de primera, entonces pensamos que de esta manera se va a terminar de armonizar la situación en Conagua”, dijo el presidente Lóez Obrador.

AMLO se vacunará con AstraZeneca

El presidente López Obrador confirmó que en los próximas días se aplicará la vacuna de AstraZeneca contra Covid-19 para dar confianza a la gente, tras los casos de trombos que se han reportado tras la aplicación de ese antígeno.

“Si me corresponde la AstraZeneca y además, como hay una campaña, ya se ha demostrado de que no tiene riesgos la vacuna, que son mínimos para el beneficio que causa. Como fue la que se aplicó aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, pues esa es la que me voy a poner. Siempre y cuando ayude para que la gente tenga confianza, no está de más decir que hace falta la vacunación, que nos protege, que no hay que tener temor”, indicó el mandatario federal.