Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 10 de agosto?

Si tienes previsto viajar este lunes 10 de agosto de 2026, revisa antes el estado de las principales carreteras y autopistas del país. En Azteca Noticias encontrarás la cobertura EN VIVO con las actualizaciones más recientes sobre las condiciones del tránsito.

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