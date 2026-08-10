Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 10 de agosto?
¿Vas a salir a la autopista hoy lunes? Toma previsiones y consulta las manifestaciones y bloqueos en las carreteras de México este inicio de semana.
Si tienes previsto viajar este lunes 10 de agosto de 2026, revisa antes el estado de las principales carreteras y autopistas del país. En Azteca Noticias encontrarás la cobertura EN VIVO con las actualizaciones más recientes sobre las condiciones del tránsito.
Mantente al tanto de los accidentes, bloqueos, manifestaciones, obras y demás afectaciones viales para planear tu ruta, evitar contratiempos y llegar a tu destino con mayor seguridad.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 10 de agosto?
Cierre en carretera de Veracruz
Por accidente de una camioneta, hay un cierre parcial en el kilómetro 17+600 en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
#TomePrecauciones en #Veracruz continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 017+600 de la carretera Coatzacoalcos - Minatitlán, a la altura del Mpio. Coatzacoalcos, con dirección a Minatitlán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Tvn46CoR7F— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 10, 2026