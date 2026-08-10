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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 10 de agosto?

¿Vas a salir a la autopista hoy lunes? Toma previsiones y consulta las manifestaciones y bloqueos en las carreteras de México este inicio de semana.

bloqueo de carreteras hoy
Así van los bloqueos en carreteras hoy. |X @GN_Carreteras

Escrito por: César Contreras

Si tienes previsto viajar este lunes 10 de agosto de 2026, revisa antes el estado de las principales carreteras y autopistas del país. En Azteca Noticias encontrarás la cobertura EN VIVO con las actualizaciones más recientes sobre las condiciones del tránsito.

Mantente al tanto de los accidentes, bloqueos, manifestaciones, obras y demás afectaciones viales para planear tu ruta, evitar contratiempos y llegar a tu destino con mayor seguridad.

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 10 de agosto?

Cierre en carretera de Veracruz

Por accidente de una camioneta, hay un cierre parcial en el kilómetro 17+600 en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

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