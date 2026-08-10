¡Más lejos de los 18 pesos! Precio del dólar baja para la segunda semana de agosto 2026; tipo de cambio en México

¿A cuánto está el dólar hoy? La moneda estadounidense continúa debilitándose para la segunda semana de agosto 2026, alejándose cada vez más de los 18 pesos; te compartimos el tipo de cambio en México para el segundo lunes del mes.

El precio del dólar en México puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.85 pesos la compra y se vende en $17.89 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este lunes 10 de agosto 2026.

La moneda estadounidense se mantuvo estable, alcanzando su nivel más bajo en casi dos meses tras los débiles datos de empleo del viernes, mientras los inversionistas esperaban los datos de inflación de esta semana para obtener más pistas sobre la trayectoria de las tasas de la Reserva Federal.

Precio del dólar estadounidense se aleja de los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 10 de agosto 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.70 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último miércoles del séptimo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿A cuánto está el dólar canadiense en México?|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 10 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 10 de agosto 2026 en 64 mil 810 pesos por unidad, registrando una importante baja de 0.06% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 112 mil 165 pesos por unidad.

Bitcoin inicia la semana con pérdidas este lunes|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este lunes 10 de agosto 2026?

El precio del petróleo subieron casi un 2% este lunes 10 de agosto después de que Irán insistiera en que Estados Unidos debe satisfacer varias demandas antes de que se pueda reabrir el estrecho de Ormuz.

