Cuida tu economía: revisa el precio de la gasolina en México este 9 de agosto de 2026

¿Buscas dónde cargar gasolina al mejor precio este domingo? En Azteca Noticias te compartimos cuánto cuesta el litro de gasolina en México hoy, así como los precios registrados en distintas ciudades del país para que compares y planees tus gastos antes de acudir a una estación de servicio.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

De acuerdo con los precios reportados para este domingo 9 de agosto de 2026, el costo promedio de los combustibles en México es el siguiente:

Gasolina Regular : 23.69 pesos por litro.

: 23.69 pesos por litro. Gasolina Premium : 28.52 pesos por litro.

: 28.52 pesos por litro. Diésel: 27.03 pesos por litro.

Precio del gas natural vehicular hoy 9 de agosto de 2026

Los precios del gas natural vehicular para este domingo se ubican en:

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos.

Precio promedio por litro: 12.60 pesos.

Precio máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 9 de agosto de 2026

Estos son los precios promedio del combustible en la Ciudad de México para este domingo:

Gasolina Regular: 23.79 pesos por litro.

23.79 pesos por litro. Gasolina Premium: 28.69 pesos por litro.

28.69 pesos por litro. Diésel: 26.98 pesos por litro.

Precio de gasolina en Edomex hoy 9 de agosto de 2026

En el Estado de México, los precios promedio son los siguientes:

Gasolina Regular : 23.63 pesos por litro.

: 23.63 pesos por litro. Gasolina Premium : 28.07 pesos por litro.

: 28.07 pesos por litro. Diésel: 26.76 pesos por litro.

Precio de gasolina en Guadalajara hoy 9 de agosto de 2026

En Guadalajara, Jalisco, el costo promedio del combustible es:

Gasolina Regular : 23.98 pesos por litro.

: 23.98 pesos por litro. Gasolina Premium : 29.29 pesos por litro.

: 29.29 pesos por litro. Diésel: 27.14 pesos por litro.

Precio de gasolina en Monterrey hoy 9 de agosto de 2026

Así se cotiza el combustible en Monterrey para este domingo:

Gasolina Regular: 24.08 pesos por litro.

24.08 pesos por litro. Gasolina Premium : 29.53 pesos por litro.

: 29.53 pesos por litro. Diésel: 27.06 pesos por litro.

Precio de gasolina en Nayarit hoy 9 de agosto de 2026

Los precios promedio en Nayarit son:

Gasolina Regular : 23.92 pesos por litro.

: 23.92 pesos por litro. Gasolina Premium : 28.59 pesos por litro.

: 28.59 pesos por litro. Diésel: 27.25 pesos por litro.

Precio de gasolina en Campeche hoy 9 de agosto de 2026

En Campeche, el costo promedio por litro es:

Gasolina Regular: 23.90 pesos por litro.

23.90 pesos por litro. Gasolina Premium : 27.93 pesos por litro.

: 27.93 pesos por litro. Diésel: 26.99 pesos por litro.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Para este domingo 9 de agosto de 2026, los precios promedio del combustible en Estados Unidos son los siguientes:

Gasolina Regular : 4.01 dólares por galón (69.69 pesos).

: 4.01 dólares por galón (69.69 pesos). Gasolina Premium : 4.90 dólares por galón (85.16 pesos).

: 4.90 dólares por galón (85.16 pesos). Diésel: 5.30 dólares por galón (92.11 pesos).

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de la gasolina correspondientes a este domingo 9 de agosto de 2026 son los reportados por los permisionarios, conforme a la información establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Entre las ciudades consideradas, Ciudad de México registra el precio más bajo para la gasolina Regular, con un promedio de 23.79 pesos por litro. En contraste, Monterrey, Nuevo León, se mantiene entre las zonas con el costo más elevado, al vender el litro de gasolina Regular en 24.08 pesos.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium radica en su nivel de octanaje, es decir, la capacidad del combustible para resistir la detonación prematura dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos, por lo que es adecuada para motores de baja compresión. En cambio, la gasolina Premium ofrece 91 octanos o más, lo que la hace recomendable para vehículos con motores turbo, de inyección directa o de mayor desempeño.

Si tienes dudas sobre cuál combustible utilizar, revisa el manual de propietario de tu automóvil o consulta la información ubicada en la tapa del tanque de combustible o en el marco de la puerta del conductor.

