¡BAJA el precio del dólar frente al peso hoy! Así quedó este viernes 7 de agosto 2026

El precio del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios importantes para las primeras horas de este viernes 7 de agosto 2026, alejándose de los 18 pesos por cuarto día consecutivo. Azteca Noticias te comparte el tiempo de cambio en México HOY.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 7 de agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.05 pesos la compra y se vende en $17.13 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura de este viernes 7 de agosto 2026.

Las bolsas mundiales se encaminan a su mayor ganancia semanal desde mayo después de que un informe de empleo estadounidense más débil de lo esperado aliviara los temores de una inminente subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, mientras que los sólidos resultados empresariales y el entusiasmo por la IA contrarrestaron las preocupaciones sobre la guerra con Irán.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.44 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante este viernes.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 7 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 7 de agosto 2026 en 65 mil 187 pesos por unidad, registrando un importante aumento en comparación con su último cierre. La criptomoneda suma su segundo día consecutivo al alza.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 115 mil 325 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este viernes 7 de agosto 2026?

El precio del petróleo cae este viernes 7 de agosto 2026, mientras los inversores sopesan las señales de que los estados del Golfo e Irán estaban cerca de llegar a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz en el marco de un arreglo temporal destinado a permitir conversaciones más amplias para poner fin a la guerra con Irán.



Petróleo Brent - 82.55 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 77.49 dólares por barril

Con información de Reuters...