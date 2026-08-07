Revelan la millonada que pierde México por el bloqueo de Estados Unidos al aguate de Michoacán

La inseguridad en Michoacán volvió a afectar una de las actividades agrícolas más importantes de México: la exportación de aguacate hacia Estados Unidos.

Por cada día que se mantiene detenida la salida del producto se generan pérdidas millonarias, mientras productores y trabajadores enfrentan incertidumbre sobre la continuidad de sus actividades.

Revelan las pérdidas millonarias por el bloqueo de Estados Unidos al aguacate de Michoacán

Por cada día que no se exporta aguacate a Estados Unidos se pierden cerca de 160 millones de pesos, afectaciones provocadas por la inseguridad que se vive en el estado de Michoacán.

Actualmente permanecen varadas alrededor de 9 mil 800 toneladas de aguacate que ya fueron certificadas por inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La carga se encuentra distribuida en 514 contenedores, equivalentes a 514 tráileres que necesitan trasladarse hacia territorio estadounidense pese a que permanece vigente la suspensión de las exportaciones.

Golpe contra la economía mexicana

La situación representa un nuevo golpe para la industria aguacatera de Michoacán, que anteriormente ya había denunciado problemas relacionados con la inseguridad.

En esta ocasión, el conflicto está relacionado con las condiciones que enfrentan los funcionarios estadounidenses encargados de realizar las inspecciones necesarias para autorizar los envíos del producto a su país.

🚛 En #Michoacán permanecen varadas 9 mil 759 toneladas de aguacate, ya certificadas para exportación.



Son 514 contenedores, equivalentes a 514 tráileres, listos para cruzar a #EU.



La #APEAM (Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate) advierte que urge… pic.twitter.com/c8vq1Rpmag — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 7, 2026

El problema también afecta directamente a los trabajadores que participan en toda la cadena, pues alrededor de 200 mil personas intervienen en las labores relacionadas con el corte, traslado y empaquetado del aguacate. De acuerdo con un representante de los jornaleros, por lo menos la mitad de estos trabajadores ya resienten las consecuencias de la suspensión.

Durante 2025, la industria mexicana envió a Estados Unidos aproximadamente un millón 113 mil toneladas de aguacate, lo que representa un promedio cercano a tres mil toneladas cada día. Ese volumen generó ingresos por alrededor de tres mil 215 millones de dólares durante el año.

Ante este escenario, representantes del sector consideran necesario trabajar directamente con las autoridades estadounidenses para encontrar una solución que permita recuperar las exportaciones y evitar que situaciones similares vuelvan a paralizar la actividad.