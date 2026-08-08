Cierre de bolsas hoy: ¿Cómo terminaron la BMV y el Wall Street hoy 7 de agosto

Así cierran las bolsas financieras: Para el cierre de este viernes 7 de agosto, los mercados financieros tuvieron una jornada marcada por el comportamiento de Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Entérate de los movimientos del mercado financiero y de la venta y compra del dólar.

Cierre de jornada de BMVhoy 7 de agosto 2026

El S&P/BMV IPC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, registró una variación positiva de 0.82%, equivalente a un aumento de 542.49 puntos, para ubicarse en 66,938.64 unidades, mientras que el volumen de operaciones era de 113,357,974.

Wall Street: cierre de jornada financiera hoy

Mientras que para el Wall Street, redujeron las expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en septiembre.



Dow Jones: 54,036.93 puntos

S%P 500: 7,757.64 puntos con un nuevo récord

Nasdaq Composite: 26,690.62 puntos

Precio de la venta y compra del dólar hoy 7 de agosto 2026

Para este viernes 7 de agosto, el precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.44 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante este viernes.

Mientras que el precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.05 pesos la compra y se vende en $17.13 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura de este viernes 7 de agosto 2026.

Si quieres cambiar dinero o comprar, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.

¿Cuál es el precio del petróleo para este viernes 7 de agosto 2026?

El precio del petróleo cae este viernes 7 de agosto 2026, mientras los inversores sopesan las señales de que los estados del Golfo e Irán estaban cerca de llegar a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz en el marco de un arreglo temporal destinado a permitir conversaciones más amplias para poner fin a la guerra con Irán.

