Cierre de bolsas hoy: ¿Cómo terminaron la BMV y el Wall Street hoy 7 de agosto
¿Cómo cerraron las bolsas este viernes? Conoce el comportamiento del Wall Street y de la BMV, así como el precio de venta y compra del dólar.
Así cierran las bolsas financieras: Para el cierre de este viernes 7 de agosto, los mercados financieros tuvieron una jornada marcada por el comportamiento de Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Entérate de los movimientos del mercado financiero y de la venta y compra del dólar.
Cierre de jornada de BMVhoy 7 de agosto 2026
El S&P/BMV IPC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, registró una variación positiva de 0.82%, equivalente a un aumento de 542.49 puntos, para ubicarse en 66,938.64 unidades, mientras que el volumen de operaciones era de 113,357,974.
Wall Street: cierre de jornada financiera hoy
Mientras que para el Wall Street, redujeron las expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en septiembre.
- Dow Jones: 54,036.93 puntos
- S%P 500: 7,757.64 puntos con un nuevo récord
- Nasdaq Composite: 26,690.62 puntos
Precio de la venta y compra del dólar hoy 7 de agosto 2026
Para este viernes 7 de agosto, el precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.44 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante este viernes.
Mientras que el precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.05 pesos la compra y se vende en $17.13 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura de este viernes 7 de agosto 2026.
Si quieres cambiar dinero o comprar, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
¿Cuál es el precio del petróleo para este viernes 7 de agosto 2026?
El precio del petróleo cae este viernes 7 de agosto 2026, mientras los inversores sopesan las señales de que los estados del Golfo e Irán estaban cerca de llegar a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz en el marco de un arreglo temporal destinado a permitir conversaciones más amplias para poner fin a la guerra con Irán.
- Petróleo Brent - 82.55 dólares el barril
- Petróleo West Texas Intermediate - 77.49 dólares por barril