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¿Qué pasa en carreteras HOY? Volcadura de tráiler provoca afectaciones en la México-Cuernavaca; últimas noticias EN VIVO

Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones y accidentes de este jueves 26 de marzo 2026; piden tomar precauciones.

Bloqueos en carreteras EN VIVO HOY 26 de marzo 2026: Cierres y tráfico y autopistas este jueves
Bloqueos en carreteras de México: ¿Qué pasa en las autopistas HOY?|X: @GN_CARRETERAS

Escrito por: Fernanda Benítez,Daniel Rivera Guzmán

¡No te quedes atorado en el tráfico! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este jueves 26 de marzo 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.

¿Hay bloqueos en México HOY 26 de marzo 2026? Cierres y tráfico para este jueves

Afectaciones en la México-Cuernavaca por fuerte accidente

¿Te vas de vacaciones? La volcadura de un tráiler provoca afectaciones viales en la autopista México-Cuernavaca, en el kilómetro 37+200, con dirección a la Ciudad de México. Solo hay un carril libre en el tramo afectado.

El tráiler transportaba 37 toneladas de productos de higiene personal.

Cierre parcial en carretera Tepanatepec-Talismán, Chiapas

Una caravana provoca el cierre parcial en la circulación de la autopista Tepanatepec-Talismán con Ramales, cerca del kilómetro 251+000, a la altura de la Fracción Teresa, Chiapas.

Autoridades piden a los automovilistas disminuir la velocidad al acercarse a la zona.

Carga vehicular en la carretera México-Cuernavaca

Un accidente vial provoca afectaciones viales en el kilómetro 035+500, de la carretera México-Cuernavaca. Autoridades piden a los conductores atender las indicaciones viales.

Reducción de carriles en Nuevo Teapa-Cosoleacaque

En las primeras horas de este jueves 26 de marzo 2026 se reportó la reducción de carriles en ambos sentidos, por los labores de mantenimiento en el kilómetro 17 de la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque.

La zona registra intensa carga vehicular por lo que se recomienda tomar precauciones.

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