¿Qué pasa en carreteras HOY? Volcadura de tráiler provoca afectaciones en la México-Cuernavaca; últimas noticias EN VIVO

¡No te quedes atorado en el tráfico! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este jueves 26 de marzo 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.