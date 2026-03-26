¿Qué pasa en carreteras HOY? Volcadura de tráiler provoca afectaciones en la México-Cuernavaca; últimas noticias EN VIVO
Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones y accidentes de este jueves 26 de marzo 2026; piden tomar precauciones.
¡No te quedes atorado en el tráfico! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este jueves 26 de marzo 2026; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.
¿Hay bloqueos en México HOY 26 de marzo 2026? Cierres y tráfico para este jueves
Afectaciones en la México-Cuernavaca por fuerte accidente
¿Te vas de vacaciones? La volcadura de un tráiler provoca afectaciones viales en la autopista México-Cuernavaca, en el kilómetro 37+200, con dirección a la Ciudad de México. Solo hay un carril libre en el tramo afectado.
El tráiler transportaba 37 toneladas de productos de higiene personal.
#AlertaVial La autopista México–Cuernavaca se encuentra afectada por la volcadura de un tráiler, en el kilómetro 37 + 200, con dirección a la CDMX.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026
La pesada unidad transportaba 37 toneladas de productos de higiene personal. Solo un carril se encuentra libre. No se reportaron… pic.twitter.com/qvJzgRE8B1
Cierre parcial en carretera Tepanatepec-Talismán, Chiapas
Una caravana provoca el cierre parcial en la circulación de la autopista Tepanatepec-Talismán con Ramales, cerca del kilómetro 251+000, a la altura de la Fracción Teresa, Chiapas.
Autoridades piden a los automovilistas disminuir la velocidad al acercarse a la zona.
En #Chiapas se registra cierre parcial de circulación por #Caravana cerca del km 251+000 de la carretera Tapanatepec-Talismán con Ramales, a la altura de la Fracción Santa Teresa, Chis. pic.twitter.com/cenMyrOBxP— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 26, 2026
Carga vehicular en la carretera México-Cuernavaca
Un accidente vial provoca afectaciones viales en el kilómetro 035+500, de la carretera México-Cuernavaca. Autoridades piden a los conductores atender las indicaciones viales.
#TomePrecauciones en #CDMX se registra afectación en circulación en dos carriles con dirección a la CDMX. por #AccidenteVial cerca del km 035+500, de la carretera México-Cuernavaca. Atienda indicación vial.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 26, 2026
Reducción de carriles en Nuevo Teapa-Cosoleacaque
En las primeras horas de este jueves 26 de marzo 2026 se reportó la reducción de carriles en ambos sentidos, por los labores de mantenimiento en el kilómetro 17 de la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque.
La zona registra intensa carga vehicular por lo que se recomienda tomar precauciones.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 26, 2026
Aut. Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17. Se restablece la circulación con reducción de carriles en ambos sentidos, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con…