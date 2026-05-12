¡Suman más de 24 horas de cierre total! Alternativas viales por bloqueo rumbo al AIFA por ejidatarios de Tonanitla

Se cumplen más de 24 horas del bloqueo en la autopista que va rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por ejidatarios de Tonanitla, quienes aseguran que NO se moverán hasta obtener respuestas de las autoridades federales.

En redes sociales circulan algunos videos de cómo es que los usaurios deben caminar por la carretera con maletas en mano para poder llegar a las instalaciones del AIFA. Te compartimos las alternativas viales por el cierre total.

¿Cuáles son las vialidades afectadas por el bloqueo de ejidatarios en el AIFA?

¡Qué no te tome por sorpresa! El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) compartió que el bloqueo de ejidatarios afecta principalmente los accesos y salidas al aeropuerto de Santa Lucía, Estado de México.

Estas son las vialidades afectadas por el cierre total de más de 24 horas:



Camino Libre a Tonanitla.

Conexión entre Ecatepec y el AIFA.

Circulación hacia Ojo de Agua, Tecámac.

Paso hacia la Autopista México-Pachuca.

Autoridades aeroportuarias piden a las y los usuarios mantenerse informados sobre el estado de tránsito real, además de salir con tiempo en caso de tener un vuelo.

¿Cuáles son las rutas alternas por bloqueo rumbo al AIFA?

Se recomienda tomar las siguientes alternativas viales en caso de dirigirte al Aeropuerto Felipe Ángeles:



Circuito Exterior Mexiquense

Autopista México-Pachuca

Actualmente, la carretera México-Pachuca podría ser la vía más segura. Debes seguir de largo hasta el kilómetro 40 para ingresar por el acceso de carga o la zona militar, evitando la desviación a Tonanitla.

Ante el bloqueo de más de 24 horas, autoridades también recomiendan salir con tiempo, así como utilizar alternativas de transporte como el Mexibús o el Tren Felipe Ángeles.

¿Hay retrasos en los vuelos del AIFA por el bloqueo?

¿Tienes un vuelo en puerta? Hasta el momento, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no ha reportado retrasos o cancelaciones de vuelos por los bloqueos rumbo a las instalaciones.

Aunque no se reportan afectaciones a los vuelos por el bloqueo de ejidatarios, se recomienda a las y los usuarios mantenerse informados sobre los viajes con la aerolínea correspondiente.

¿Por qué hay bloqueos rumbo al AIFA?

El bloqueo de 24 horas en el AIFA se debe a que los ejidatarios exigen la al Congreso que se defina a quién corresponden las más de 800 hectáreas que se están disputando entre Tonanitla y Tecámac.