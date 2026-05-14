Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 14 de mayo?
¿Vas a viajar este jueves 14 de mayo? Consulta con nosotros cómo está el tránsito en las carreteras y autopistas de México y evita bloqueos y cierres viales.
Este jueves 14 de mayo de 2026, Azteca Noticias te comparte la información más reciente sobre los bloqueos, accidentes y cierres carreteros registrados en distintas autopistas y vialidades del país.
Si tienes planeado viajar o circular por carreteras de México, toma precauciones y consulta el reporte actualizado de las afectaciones viales de hoy, ya que diversos incidentes podrían provocar retrasos y complicaciones en los traslados.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 14 de mayo?
Choque en Autopista de Puebla
En la autopista Puebla-Acatzingo, en el kilómetro 147, chocó un tractocamión y un automóvil, en dirección a Puebla, por lo que hay un cierre parcial a la circulación.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) May 14, 2026
Autopista Puebla - Acatzingo, km 147, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camión y automóvil). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Precaución en la Autopista México-Puebla
En la plaza de cobro de San Martín de la Autopista México-Puebla hay carga vehicular en dirección a Puebla, sin reportes de incidentes.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoPuebla, Plaza de Cobro San Martín. Registra carga vehicular en dirección Puebla, sin reporte de incidente. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) May 14, 2026