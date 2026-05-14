Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 14 de mayo?

Este jueves 14 de mayo de 2026, Azteca Noticias te comparte la información más reciente sobre los bloqueos, accidentes y cierres carreteros registrados en distintas autopistas y vialidades del país.

Si tienes planeado viajar o circular por carreteras de México, toma precauciones y consulta el reporte actualizado de las afectaciones viales de hoy, ya que diversos incidentes podrían provocar retrasos y complicaciones en los traslados.