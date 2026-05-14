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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 14 de mayo?

¿Vas a viajar este jueves 14 de mayo? Consulta con nosotros cómo está el tránsito en las carreteras y autopistas de México y evita bloqueos y cierres viales.

Carreteras de México.
¿Qué pasa en las carreteras de México hoy jueves?|X GN_Carreteras.

Escrito por: César Contreras,Iveth Ortiz

Este jueves 14 de mayo de 2026, Azteca Noticias te comparte la información más reciente sobre los bloqueos, accidentes y cierres carreteros registrados en distintas autopistas y vialidades del país.

Si tienes planeado viajar o circular por carreteras de México, toma precauciones y consulta el reporte actualizado de las afectaciones viales de hoy, ya que diversos incidentes podrían provocar retrasos y complicaciones en los traslados.

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 14 de mayo?

Choque en Autopista de Puebla

En la autopista Puebla-Acatzingo, en el kilómetro 147, chocó un tractocamión y un automóvil, en dirección a Puebla, por lo que hay un cierre parcial a la circulación.

Precaución en la Autopista México-Puebla

En la plaza de cobro de San Martín de la Autopista México-Puebla hay carga vehicular en dirección a Puebla, sin reportes de incidentes.

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