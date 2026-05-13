¡Aviso de última hora! El movimiento en el precio del dólar hoy 13 de mayo 2026 que debes revisar antes de comprar

¡Atención, mexicanos! El precio del dólar estadounidense comienza la semana del 13 de mayo 2026, registrando una baja en su valor tras varios días de volatilidad. Te compartimos el tipo de cambio en México para este miércoles.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.15 pesos la compra y se vende en $17.20 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del segundo miércoles del mes.

Precio del dólar canadiense en México para mayo 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.35 pesos la compra y se vende a $13.59 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 13 de mayo 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 13 de mayo 2026 en 80 mil 958 pesos por unidad.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en un millón 381 mil 377 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 13 de mayo 2026?

El precio del petróleo subió este miércoles 13 de mayo 2026. Un giro inesperado en el conflicto de Oriente Próximo ha impulsado el petróleo cerca de un 3 %. La distancia abismal entre las posturas de EE. UU. e Irán rompe la esperanza de una tregua y pone sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿cuánto más aguantará el mercado antes de un desabasto real?

