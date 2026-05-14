¿Qué pasa con el dólar hoy? Cierre del tipo de cambio en México y otros mercados para este miércoles

El precio del dólar estadounidense registró importantes cambios para el final de la jornada de este 13 de mayo 2026 tras varios días de volatilidad. Así cierra el tipo de cambio en México para este martes.

Por su parte, la BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 13 de mayo de 2026, en $15.95 pesos la compra y en $18.09 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

El dólar canadiense se ubica en $10.35 pesos la compra y en $13.59 pesos la venta.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.50 pesos la compra y en $16.80 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra la BMV hoy 13 de mayo 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores logró cerrar este miércoles en terreno positivo, aunque con movimientos moderados y un mercado todavía cauteloso por el entorno internacional; el índice principal S&P/BMV IPC avanzó 0.22% y terminó la jornada en 70 mil 187 puntos, con un volumen superior a los 137 millones de operaciones.

El ligero avance refleja que inversionistas mantuvieron compras selectivas en empresas de gran tamaño, mientras otros sectores continuaron mostrando debilidad; dentro del mercado mexicano destacaron los movimientos positivos en emisoras de alta capitalización, aunque segmentos ligados a fibras y medianas empresas siguieron presionados.

La jornada ocurrió en medio de un ambiente financiero marcado por nerviosismo internacional, expectativas sobre tasas de interés y seguimiento a datos económicos de Estados Unidos; pese a ello, el mercado mexicano consiguió mantener estabilidad y evitar pérdidas mayores.

Especialistas consideran que el cierre positivo muestra que la Bolsa Mexicana todavía conserva resistencia frente a la volatilidad global; sin embargo, advierten que inversionistas continúan operando con cautela ante posibles cambios en inflación, petróleo y mercados internacionales durante los próximos días.

Cierre de Wall Street hoy 13 de mayo 2026

Wall Street logró cerrar con ganancias este miércoles gracias al fuerte impulso de las empresas tecnológicas relacionadas con inteligencia artificial; pese a que la inflación en Estados Unidos volvió a preocupar a inversionistas, mercados como el S&P 500 y el Nasdaq consiguieron recuperarse y alcanzar nuevos máximos históricos.

Las acciones de compañías de chips y semiconductores lideraron el rebote después de las pérdidas registradas un día antes; firmas ligadas al desarrollo de inteligencia artificial, conocidas como las “Magnificent Seven”, avanzaron entre 1.4% y 3.9%, devolviendo optimismo a los mercados estadounidenses.

Sin embargo, el cierre positivo ocurrió en medio de señales económicas que siguen generando presión. Un reporte del Departamento del Trabajo reveló que los precios al productor registraron su mayor aumento mensual en cuatro años; especialistas explican que el alza del petróleo, provocada por tensiones en Medio Oriente y problemas en el estrecho de Ormuz, ya comenzó a impactar otros sectores de la economía.

Esto redujo todavía más las expectativas de que la Reserva Federal baje pronto las tasas de interés; incluso, funcionarios del banco central estadounidense advirtieron que podrían mantenerlas elevadas por más tiempo si la inflación continúa aumentando durante los próximos meses.

Cierre del Bitcoin HOY 13 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 13 de mayo 2026, en 79 mil 661 dólares por unidad, registrando una importante baja de 1.02% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 368 mil 215 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 13 de mayo 2026

El precio del petróleo subió este miércoles 13 de mayo 2026. Un giro inesperado en el conflicto de Oriente Próximo ha impulsado el petróleo cerca de un 3 %.



Petróleo Brent - 107.06 dólares por barril.

Petróleo West Texas Intermediate - 101.2 dólares por barril.

Con información de Reuters...