Dólar supera los 18 pesos: Cierre del tipo de cambio en México y otros mercados este 12 de mayo 2026

El precio del dólar estadounidense regresa a los 18 pesos para el cierre de la jornada de este 12 de mayo 2026, tras registrar una leve baja durante las primeras horas del día. Te compartimos el tipo de cambio en México hoy y cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 11 de mayo de 2026, en $15.95 pesos la compra y en $18.09 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

Por otro lado, el dólar canadiense se ubica en $10.35 pesos la compra y en $13.59 pesos la venta.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.50 pesos la compra y en $16.80 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra la BMV hoy 12 de mayo 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este martes con pérdidas moderadas, reflejando una jornada de cautela entre inversionistas y menor dinamismo en varios sectores del mercado; el principal indicador bursátil del país, el S&P/BMV IPC, terminó en 70 mil 36 puntos, con una caída de 0.3 por ciento, equivalente a 209 puntos menos respecto al cierre anterior.

Aunque el retroceso no fue severo, sí mostró un mercado más presionado durante gran parte de la sesión; empresas relacionadas con bienes raíces, medianas compañías y fondos de inversión fueron de las más afectadas dentro de la jornada bursátil.

Uno de los índices que más retrocedió fue el S&P/BMV Fibras, ligado al sector inmobiliario, mientras que otros indicadores como el IPC ICVC y el IRT MidCap también terminaron en terreno negativo.

Especialistas consideran que el movimiento refleja prudencia ante el entorno internacional, principalmente por la incertidumbre económica y la atención que mantienen los mercados sobre tasas de interés, inflación y tensiones globales.

A pesar de la baja, el volumen de operaciones superó los 101 millones de títulos negociados, señal de que el mercado mexicano sigue mostrando actividad importante entre inversionistas.

Cierre de Wall Street hoy 12 de mayo 2026

Wall Street cerró este martes con resultados mixtos y una jornada marcada por la volatilidad; el aumento en los precios del petróleo y el temor a una inflación más persistente en Estados Unidos provocaron nerviosismo entre inversionistas, especialmente en las empresas tecnológicas.

El índice Nasdaq fue el más golpeado del día al caer 0.71%; compañías relacionadas con semiconductores y tecnología encabezaron las pérdidas después de semanas de fuertes ganancias. Intel retrocedió más de 6%, mientras que Qualcomm se desplomó más de 11% en medio de una toma de utilidades y mayor presión sobre el sector.

El S&P 500 también terminó en negativo con una baja de 0.16%; en contraste, el Dow Jones logró mantenerse en terreno positivo y cerró con una ligera ganancia de 0.11%.

Especialistas explicaron que el mercado reaccionó al temor de que el conflicto en Irán siga presionando los precios internacionales del petróleo, situación que podría afectar la inflación, tasas de interés y consumo durante los próximos meses.

Cierre del Bitcoin HOY 12 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 12 de mayo 2026, en 80 mil 871 dólares por unidad, registrando una importante baja de 1.16% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 391 mil 511 pesos por unidad.

Precio del petróleo regresa a los cien dólares el barril este martes

El precio del petróleo cerró al alza por tercera sesión consecutiva este martes 12 de mayo 2026 debido a que las marcadas diferencias entre Estados Unidos e Irán sobre una propuesta para poner fin al conflicto en Oriente Medio generaron preocupación de que las interrupciones en el suministro que están trastocando el mercado petrolero mundial probablemente se prolonguen.



Petróleo Brent - 107.77 dólares el barril.

107.77 dólares el barril. Petróleo West Texas Intermediate - 102.18 dólares el barril

Al cierre de la jornada de este martes, ambos índices de referencia habían subido casi un 3% el lunes.