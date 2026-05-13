No cargues combustible sin ver esto: El precio de la gasolina hoy 13 de mayo 2026 marca una tendencia
El reporte del precio de la gasolina revela movimientos importantes en las principales alcaldías y municipios. Revisa el costo por litro antes de pagar de más.
¿Es mejor cargar combustible hoy mismo? Este miércoles 13 de mayo de 2026, el costo por litro en territorio mexicano presenta variaciones significativas dependiendo de la zona. Consulta aquí las tarifas actualizadasen el precio de la gasolina para que planifiques tu gasto.
¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.43 pesos.
- Diésel por litro: 27.58 pesos.
¡Atención, mexicanos! El costo de combustible pueden variar dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.
Precio del gas natural para este 13 de mayo 2026
- Mínimo por litro: 10.99 pesos.
- Promedio por litro: 12.60 pesos.
- Máximo por litro: 14.49 pesos.
Precio de la gasolina en CDMX HOY 13 de mayo 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.69 pesos.
- Diésel por litro: 27.08 pesos.
Precio de gasolina en Edomex este 13 de mayo 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.97 pesos.
- Diésel por litro: 27.13 pesos.
Precio de gasolina en Jalisco para este 2026
El precio de la gasolina en Jalisco registró cambios importantes para el segundo miércoles de mayo 2026.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.99 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 29.23 pesos.
- Diésel por litro: 27.96 pesos.
Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY 13 de mayo 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.82 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 29.09 pesos.
- Diésel por litro: 25.34 pesos.
¿A cuánto está el litro de gasolina en Colima HOY?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.39 pesos.
- Diésel por litro: 27.93 pesos.
Precio de gasolina en Guerrero HOY 13 de mayo 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.74 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.34 pesos.
- Diésel por litro: 27.70 pesos.
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Estado de México, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.67 pesos por litro, seguido de la Ciudad de México en 23.80 pesos.
¿Dónde sale más caro llenar el tanque?
Por el contrario, Nuevo León es el lugar más caro, cotizando en 23.82 pesos el litro, mientras que la Premium está en 29.09 pesos el litro.