Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 13 de mayo
¿Vas a viajar por las autopistas o carreteras libres de México? Sigue la información más reciente sobre bloqueos en dichas vías hoy miércoles 13 de mayo.
Este miércoles 13 de mayo de 2206, Azteca Noticias te brinda la información más reciente sobre los bloqueos, accidentes y cierres de carreteras ocurridos hoy en México.
Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 13 de mayo
Accidente en carretera de San Luis Potosí
En el kilómetro 165+000 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí ocurrió un accidente donde un camión de carga está volcado. Debido a ello, hay cierre parcial a la circulación.
#TomePrecauciones en #SanLuisPotosí se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 165+000, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, con dirección Querétaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/CJGCZkAMzw— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 13, 2026