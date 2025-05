¿Qué es el ‘Bluesnarfing’? El ciberataque que pone en riesgo tus datos personales y bancarios

Te pueden hackear por #bluetooth 📲, se llama #bluesnarfing. Si lo tienes activado, un #ciberdelincuente 👾 podría robarte #datos sin que lo sepas.



✅ Apaga el bluetooth cuando no lo uses

✅ No aceptes conexiones sospechosashttps://t.co/ERkLkp1gU8#PlandeRecuperación pic.twitter.com/8F9YhSKs44