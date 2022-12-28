Alistan bola de cristal que brillará sobre Times Square en Nueva York

Este jueves 27 de diciembre, a cuatro días antes de la famosa caída de la bola de cristal, los triángulos de New Waterford Crystal se instalaron en la bola de Nochevieja en Times Square en Nueva York.

Se reemplazaron 192 de los 2688 triángulos Waterford Crystal en el Ball. Estos 192 nuevos cristales representan el tema de 2023 del "Regalo del amor".

Tom Brennan / Portavoz y maestro artesano de Waterford Crystal:

Necesitamos esto ('Gift of Love') después de la pandemia. Todos hemos pasado por dos años horribles. Hemos salido del otro lado y hemos salido mejor. Nos rodeamos de amor”.

La icónica caída de la bola de cristal se ha acompañado con diferentes niveles de restricciones sanitarias para la visualización en persona desde 2020. Pero, por primera vez desde el comienzo de la pandemia, este año la entrada será completamente libre en Times Square, no habrá restricciones.

De hecho, este es el décimo año de las colecciones de cristal "Greatest Gifts". Y se unirá a otros nueve diseños de los últimos 9 años, incluido el "Gift of Wisdom" del año pasado.

Los artesanos irlandeses de Waterford fabrican estos cristales a mano todos los años para esta ocasión especial. Para el tema de este año, se cortan corazones de amor entrelazados en ambos lados de los cristales.

Lista bola de cristal que brillará sobre Times Square en Nueva York.

Alistan fiesta de Año Nuevo en Times Square

El "mundo necesita amor. Necesitamos esto. Y creo que de eso se trata. Para que podamos celebrar con tus seres queridos. Ya sabes, mientras celebramos la llegada de este nuevo año, un nuevo comienzo para todos.", dijo Brennan, portavoz de Waterford Crystal.

"Es increíble pensar que en un par de días a partir de ahora, esta bola de Waterford caerá y habrá más de 1.200 millones de personas en todo el mundo viendo esto".

En la víspera de Año Nuevo, la bola de cristal de Waterford desciende desde lo alto de One Times Square para marcar un brillante comienzo de 2023.

Cada año, un tema completamente nuevo, un patrón de corte completamente nuevo. Y este es en realidad uno de los triángulos de esta pelota detrás de mí. Así que no puedo dejar esto porque tiene que subir aquí. Y puedes ver estos hermosos corazones de amor entrelazados en este corte en ambos lados diseñado por artesanos irlandeses. Y esto es lo realmente especial de esto. Y esto es parte de este nuevo tema, el regalo más grande, "El regalo del amor".