¿Planeas ir a Europa estas vacaciones de verano? Habrá récords de temperatura por ola de calor

Los servicios meteorológicos de varios países de Europa Occidental activaron alertas de emergencia este viernes por la llegada de una intensa ola de calor que comenzará este fin de semana y continuará los primeros días de la próxima semana.

De acuerdo con los reportes, es gracias a una potente zona de alta presión sobre el continente que estará empujando los termómetros por encima de los 40°C en zonas donde las casas y las infraestructuras urbanas no están adaptadas para mantener frescos a sus habitantes durante el calor extremo.

En Francia, la agencia Météo-France confirmó que las temperaturas ya superaron los 40°C por primera vez en lo que va del año, activando protocolos de prevención para más de 41 millones de personas. Aunque se prevé un breve respiro el sábado, los pronósticos indican que el domingo y el lunes podrían ser de los días más cálidos jamás registrados para este mes.

The Northern Hemisphere's most persistent warm blob will be found over western Europe into late June.



An unusually weak jet stream in the region will promote a unusually powerful and resilient ridge of high pressure.



A similar setup to May's heat dome, but hotter this time! pic.twitter.com/1NHijO66aS — Ben Noll (@BenNollWeather) June 18, 2026

Medidas de emergencia

La situación ha obligado a los gobiernos locales a modificar las actividades cotidianas para proteger a la población:

En el Reino Unido Londres , así como para Gales.

, así como para Gales. Las autoridades sanitarias en Suiza y Alemania emitieron alertas que se prolongarán por lo menos hasta el martes, con registros estimados de hasta 37°C en la zona norte del territorio suizo.

y emitieron alertas que se prolongarán por lo menos hasta el martes, con registros estimados de hasta 37°C en la zona norte del territorio suizo. En ciudades de España e Italia, se prevé que el termómetro rebase con facilidad los 40°C en las próximas jornadas, un registro inusualmente alto para el inicio del verano.

Para prevenir tragedias como golpes de calor en niños y ancianos, se han cancelado eventos públicos al aire libre, modificado horarios escolares y reforzado la vigilancia en asilos y hospitales para atender a la población más vulnerable.

Los estragos del cambio climático

El fenómeno vuelve a encender las alarmas de la comunidad científica. Investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que las olas de calor han dejado más de 200,000 muertes en Europa durante los últimos cuatro años, consolidando al continente como el que se está calentando más rápido en todo el planeta.

El problema más grande es que la mayoría de los hogares, comercios y escuelas en el norte de Europa —particularmente en la región de Gran Bretaña— fueron construidos para soportar climas muy fríos, diseñados específicamente para retener el calor y sin sistemas de aire acondicionado. Incluso en urbes del Mediterráneo como Barcelona o Roma, las construcciones más recientes no tienen los patios tradicionales o las fachadas de piedra blanca que ayudaban a mitigar el impacto del sol, convirtiendo a los edificios modernos en trampas de calor.