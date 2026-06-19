VIDEO: impactante accidente en Turquía entre un camión y una camioneta deja tres muertos

Un fuerte accidente de tránsito en el distrito de Yüksekova, perteneciente a la provincia de Hakkari, en el sureste de Turquía, provocó la muerte de tres personas y dejó a otras dos heridas. El percance ocurrió en un cruce de la carretera de circunvalación de la localidad, donde un camión de carga chocó de frente contra una camioneta de pasajeros tipo miniván.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del choque, la cual movilizó de inmediato a patrullas de la policía, camiones de bomberos y ambulancias hacia el lugar de los hechos.

#VİDEO- Göz göre göre ölüm geldi: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri 👇 pic.twitter.com/5CIdsWiEYc — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) June 18, 2026

Víctimas del accidente

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, el impacto causó la muerte instantánea de dos de los ocupantes, mientras que una tercera víctima falleció poco después debido a la gravedad de sus lesiones. Las personas que perdieron la vida fueron identificadas oficialmente por los servicios forenses como Orhan Onğan, Sabri Ova e İlyas Çavunt.

Los equipos de emergencia rescataron a los otros dos pasajeros que sobrevivieron al impacto entre los fierros del vehículo. Ambos heridos fueron estabilizados en el sitio por los paramédicos y trasladados en ambulancia a un hospital cercano; el reporte médico preliminar indica que uno de ellos se encuentra en estado crítico.

La causa del accidente

La policía de Hakkari procedió a acordonar el tramo de la carretera de circunvalación para permitir que los peritos viales realizaran el levantamiento de pruebas y retiraran los vehículos destruidos con ayuda de grúas.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado cuál de los dos conductores invadió el carril o si el siniestro se debió a un fallo mecánico o al exceso de velocidad en el cruce. La fiscalía local abrió una carpeta de investigación para deslindar las responsabilidades del operador del camión de carga y determinar las causas exactas de la colisión.