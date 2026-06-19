Evo Morales advierte una masacre si la policía va por él tras su orden de aprehensión

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, lanzó una advertencia al gobierno de su país al asegurar que habría una masacre en caso de que militares o policías ingresen al Trópico de Cochabamba para detenerlo.

El líder cocalero permanece resguardado por sus seguidores en la localidad de Lauca Ñ, en la región del Chapare, desde que la justicia boliviana reactivó los procesos en su contra y lo declaró en rebeldía el pasado 11 de mayo por no presentarse ante los tribunales.

Morales enfrenta cargos por presunta trata agravada de personas, derivados de acusaciones que señalan que sostuvo una relación y tuvo una hija con una menor de 15 años durante su periodo en la presidencia. El exmandatario niega los señalamientos y afirma que se trata de una persecución política instrumentada por el actual gobierno.

¡Tensión en Bolivia! Evo Morales advierte sobre posible "masacre"



El expresidente Evo Morales lanzó una seria advertencia desde la región donde permanece resguardado, asegurando que si las fuerzas de seguridad ingresan para detenerlo, podría desatarse una masacre.



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Habla desde su escondite

Durante una transmisión a través de la emisora radial Kawsachun Coca, Morales afirmó contar con información interna de las Fuerzas Armadas que apuntaría a un despliegue operativo civil y militar en la novena división con el objetivo de capturarlo o atentar contra su vida.

"Me pueden detener, con tal que no me maten, porque el plan es matarme (...) Estamos informados, compañeros y compañeras, militares, policías, cómo están ahora; están vestidos de civiles, porque un uniformado no se atreve a meterse acá. Si se meten, va a haber masacre", declaró el expresidente.

Sectores de la oposición civil acusan a Morales de utilizar el Chapare como un búnker de impunidad legal, aprovechando el control territorial que ejercen los sindicatos cocaleros afines a su movimiento. Informes de la policía local señalan a esta región como una zona de alta complejidad debido a que concentra la mayor cantidad de laboratorios de cocaína destruidos en el territorio nacional.

Dejó el país en crisis

La advertencia del exmandatario se da en un momento de crisis social en Bolivia, que ya acumula cerca de 50 días con las principales carreteras bloqueadas por protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones aliadas al evismo. Las movilizaciones, que inicialmente demandaban mejoras económicas, ahora exigen de forma abierta la renuncia del presidente constitucional Rodrigo Paz.

Los cierres viales mantienen prácticamente cercada a la sede de gobierno en La Paz y han provocado desabastecimiento crítico de alimentos, combustibles y suministros médicos en varios departamentos del país. El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, denunció formalmente las protestas como una estrategia de desestabilización: "Claro que hay un intento desestabilizador. Hemos agotado todas las instancias y posibilidades de invitación al diálogo", apuntó el funcionario.

Aunque el Ejecutivo federal mantiene bajo análisis la posibilidad de dictar un estado de excepción para reabrir los caminos y restablecer el orden vial, la retórica del expresidente incrementa el riesgo de un enfrentamiento civil en la provincia si se intenta dar cumplimiento al mandato judicial pendiente.