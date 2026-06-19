¡No invitaron a Trump! Inauguran en Chicago el Centro Presidencial Obama

Luego de más de una década de planeación, disputas legales con grupos de conservación ambiental y años de trabajos de construcción, el Centro Presidencial Obama abrió formalmente sus puertas este jueves al sur de Chicago. El evento de inauguración se convirtió en una cumbre de alto nivel político y cultural al congregar en el mismo escenario a cuatro expresidentes de los Estados Unidos.

It means so much to Barack and me to open up the Obama Presidential Center on the South Side of Chicago. This is where I grew up, where Barack got his start, and where we raised our girls. So having a place where kids from our community can see themselves, connect with each… pic.twitter.com/xDYHfktnJ9 — Michelle Obama (@MichelleObama) June 16, 2026

A la ceremonia acudieron George W. Bush, Bill Clinton y Joseph R. Biden Jr., quienes acompañaron al propio Barack Obama en la dedicatoria del nuevo complejo. El actual presidente, Donald Trump, no fue invitado a la celebración por haber publicado en redes sociales una imagen generada con IA donde asegura que en diez años, será una Meca para quienes amen la basura.

El evento contó además con la participación de líderes internacionales como la exchanciller alemana Angela Merkel y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, junto a celebridades de la música como Bruce Springsteen, Christina Aguilera y John Legend, quienes cantaron en vivo ante cientos de invitados especiales.

Un monumento a la democracia

Ubicado en el histórico Jackson Park, cerca del campus de la Universidad de Chicago, el complejo de 19 acres tuvo un costo de inversión privada de 850 millones de dólares. Durante su discurso de apertura, Barack Obama recordó sus inicios en la política local hace más de 40 años y destacó que el espacio no busca ser un monumento a la nostalgia, sino un recordatorio del valor de la participación ciudadana.

"Fue aquí, en esta ciudad, la ciudad de los hombros anchos, donde encontré lo que estaba buscando. Espero que este centro sirva como una afirmación de lo especial y preciosa que es nuestra democracia", expresó el expresidente Obama.

Michelle Obama pronunció un discurso de tono emotivo en el que reconoció la gestión de su esposo frente a la economía y el sistema de salud, con una muy discreta pero evidente crítica a la actual administración por los ataques políticos contra el origen y el patriotismo del expresidente durante su tiempo en la Casa Blanca.

Escogieron una zona de clase trabajadora de Chicago, donde creció Michelle

A diferencia de las bibliotecas presidenciales tradicionales del sistema federal estadounidense, el diseño del complejo fue pensado como un centro comunitario que incluye una biblioteca pública, áreas de juego infantil, huertos urbanos y una cancha de baloncesto. Los documentos oficiales de la administración del expresidente demócrata permanecerán bajo el resguardo de los Archivos Nacionales en otra sede.

La Fundación Obama estima que el centro generará empleo directo para 250 personas y atraerá a cerca de un millón de visitantes anuales a los vecindarios de Woodlawn y South Shore, zonas de la ciudad que históricamente han enfrentado retos de inversión y seguridad. Los accesos para los meses restantes del año ya se encuentran completamente agotados, confirmando las proyecciones de reactivación turística para la zona sur de Chicago.