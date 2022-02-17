Decora su casa con esculturas de satanás

Son 12 esculturas de satanás las que adornan una casa ubicada en la ciudad de El Alto, Bolivia, todas sonrientes, lucen largos cuernos y ven hacia la calle.

Las hizo un artista, primero talló la piedra y la madera, ya cuando estaban listas, las fijó con cemento en la orilla del techo, todas ven hacia la calle, haciendo referencia al muro de alguna fortaleza.

Por dentro, hay más hay una puerta de madera donde satanás sobresale, mientras que en una de las ventanas parecería la boca gigante de un demonio, con los colmillos hechos también de madera.

santanas |CLAUDIA MORALES/REUTERS

Sincretismo religioso

La vivienda es de David Choque, un minero de 42 años, quien asegura no son esculturas de satanás, sino representan a El Tío, una deidad de la tradición boliviana.

"Es la casa de "El Tío", porque "El Tío" es algo de la creencia de la mina porque también mi familia viene de mineros", agregó Choque.

Desde la época preocolombina y hasta nuestros días, El Tío es el dios de inframundo, razón por la cual, es el protector de los mineros, que sino le rinden ofrendas como: cigarros, hojas de coca o alcohol, puede mandarles destrucción.

Con la llegada de los españoles, El Tío adquirió características similares a las de satanás de la religión católica.

santanas |CLAUDIA MORALES/REUTERS

Satanás, una atracción turística

Como dueño de la casa de El Tío o también la casa de satanás", Choque no pierde la esperanza de convertirla en un sitio que fomente la economía de la ciudad.

Choque pidió a las personas que no cierren la mente a que es un recinto sobrenatural, al contrario la casa de satanás", podría ser algo turístico algo que mejora la zona, algo que todos van a querer ver."

Sin embargo, María Laurel, una vecina de Choque, contó que los martes y los viernes, algunas personas desnudas realizan rituales, "a mí me da miedo la verdad, para salir a ver", comentarios que David Choque negó.

