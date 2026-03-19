Salió de un club nocturno en Barcelona y no volvió: buscan a estudiante de Estados Unidos

Un estudiante de Estados Unidos desapareció en Barcelona tras salir de un club nocturno y no regresar a su alojamiento. Desde entonces, su familia no ha logrado ubicarlo y pide ayuda para encontrarlo.

Se trata de Jimmy Gracey, de 20 años, quien fue visto por última vez en el club Shôko, en la zona de Barceloneta; su teléfono fue recuperado posteriormente, pero no se ha aclarado qué ocurrió después de que salió del lugar.

¿Dónde fue visto por última vez Jimmy Gracey en Barcelona?

El joven se encontraba en el club Shôko junto a un grupo de amigos durante la noche; de acuerdo con los testimonios, decidió quedarse en el sitio mientras el resto se retiró.

Esa fue la última vez que alguien de su entorno tuvo contacto con él, desde entonces, no se ha confirmado su paradero ni se ha reconstruido con precisión qué ocurrió tras salir del lugar.

¿Qué se sabe de la desaparición de Jimmy Gracey tras salir del club en Barcelona?

Jimmy Gracey viajó a España para visitar a amigos que estudiaban en el extranjero ; la noche de su desaparición, salió como parte de ese encuentro.

Horas después, no regresó al alojamiento donde se hospedaba, fue entonces cuando se encendieron las alertas y su familia comenzó a buscarlo.

Hasta ahora, no se ha explicado públicamente cómo terminó su teléfono fuera de su poder ni con quién pudo haber estado después de salir del club.

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¿Qué dice la familia de Jimmy Gracey sobre su desaparición en Barcelona?

La madre del estudiante, Therese Gracey, reportó su desaparición en redes sociales y ha difundido mensajes solicitando ayuda para localizarlo.

Ha señalado que la situación es completamente fuera de lo habitual, ya que su hijo mantiene contacto constante con su familia; también lo describe como un joven responsable, lo que ha incrementado la preocupación.

¿Qué investigan las autoridades tras la desaparición del estudiante en Barcelona?

La policía catalana, Mossos d’Esquadra, abrió una investigación, aunque no ha dado detalles públicos sobre avances.

De acuerdo con reportes preliminares, se revisan cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos del joven y determinar con quién pudo haber estado tras salir del club.

¿Por qué el caso de Jimmy Gracey genera preocupación tras su desaparición?

El caso ha generado atención por la falta de claridad sobre lo ocurrido después de su última aparición. Familiares del joven ya viajaron a Barcelona para seguir de cerca la búsqueda, mientras la Universidad de Alabama confirmó que mantiene contacto con ellos.

La familia insiste en que cualquier información puede ser clave; hasta ahora, el caso sigue sin una explicación clara sobre qué ocurrió tras su última aparición.