Guerra contra Irán abre fractura interna en EU: FBI investiga al exdirector del Centro Nacional Antiterrorismo

La guerra contra Irán ya no sólo sacude el frente militar de Estados Unidos. Ahora también abrió una grieta dentro del círculo político cercano a Donald Trump, luego de que se diera a conocer que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene abierta una investigación contra Joseph Kent, exdirector del Centro Nacional de Antiterrorismo.

La indagatoria se conoció este 18 de marzo y supuestamente compromete asuntos de seguridad nacional de Estados Unidos.

En paralelo, la Casa Blanca trató de contener el golpe. La versión del gobierno federal es que el presidente Trump mantiene ‘plena confianza’ en la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

Esta es la razón por la que Joseph Kent renunció en plena guerra contra Irán

Joseph Kent dejó el cargo después de rechazar públicamente la justificación de la guerra. El 17 de marzo publicó un comunicado en el que sostuvo que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y que no podía apoyar ‘en conciencia’ la ofensiva.

De hecho, gace unas horas, el exdirector del Centro Nacional Antiterrorismo elevó todavía más el tono. En una entrevista con el comentarista político, Tucker Carlson, aseguró que él y otros altos funcionarios con dudas sobre los ataques no pudieron exponer sus objeciones directamente al presidente y que la decisión se tomó en un círculo reducido de asesores.

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¿De qué va la investigación del FBI contra el exjefe antiterrorismo?

La presión sobre Joseph Kent no terminó con su renuncia. Ahora enfrenta una investigación del FBI por una presunta filtración de información clasificada, un caso que, según medios internacionales, ya estaba en curso antes de que dejara el cargo.

El caso del exfuncionario se sostiene de dos elementos: su ruptura con la postura de la administración Trump sobre Irán y la investigación abierta en su contra mientras aumentan las dudas sobre las decisiones tomadas en este conflicto.

La Casa Blanca intenta cerrar filas con Trump

Mientras Kent lanzó críticas desde fuera, el gobierno estadounidense busca marcar distancia. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, insistió en que el exdirector del Centro Nacional Antiterrorismo no formó parte de las conversaciones sobre la operación militar, al tiempo que respaldó a Tulsi Gabbard en medio del creciente escrutinio por la guerra.

Este mismo día, durante una comparecencia ante el Senado, Gabbard dijo que el régimen iraní sigue intacto aunque ‘significativamente degradado’, pero evitó responder de forma directa si Irán representaba una amenaza inminente antes de los ataques.