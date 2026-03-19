Insólito: Hallan un anillo de oro en el pulmón de un hombre tras seis meses en Paraguay

Un increíble caso médico sucedió en Paraguay, cuando un hombre de 54 años de edad estuvo seis meses con un anillo atorado en un pulmón. Los médicos lo hallaron en una revisión de rutina y tuvieron que llevarlo a cirugía para extraerlo.

El paciente había sufrido un accidente de motocicleta, por lo cual le practicaron una traqueotomía y le colocaron una sonda, donde respira y es alimentado por gastrostomía, una sonda que conecta el abdomen con el estómago.

¿Cómo llegó el anillo al pulmón? El misterio detrás del paciente con traqueotomía

Aunque el hombre no presentaba síntomas evidentes de sufrir un bloqueo por el anillo, le realizaron una radiografía de control para cambiar la cánula traqueal que permite llevar oxígeno a los pulmones. Fue así como vieron un círculo, el cual resultó un anillo de oro.

El diagnóstico del Dr. Carlos Morínigo: ¿Por qué el oro no causó una infección mortal?

El neumólogo Carlos Morínigo inspeccionó las imágenes del paciente. Añadió que el material del anillo, de oro puro, ayudó a que no generara complicaciones, ya que no se oxida ni causa reacciones graves al contacto con la mucosa.

A pesar de que pudieron sacar el anillo del pulmón con éxito por medio de la boca del convaleciente, los médicos aún no pueden explicarse cómo es que llegó en el interior del paciente. Y es que él tiene lesiones neurológicas severas tras el accidente que sufrió hace un año.

¿Qué es una cánula traqueal y por qué fue clave en este hallazgo médico?

Una cánula traqueal es un tubo curvo de plástico o de metal que tiene un largo de hasta tres pulgadas, colocado en una abertura creada por una cirugía llamada traqueotomía, con el fin de mantener la tráquea abierta, explica el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Este tipo de aditamento permite que el aire pase a la tráquea para ayudar con la respiración, generalmente cuando el paciente debe usar un respirador cuando una cirugía obligua a desviar la respiración porque las vías respiratorias en el cuello o la cara estén hinchadas u obstruidas, de acuerdo con la Clínica Mayo.

