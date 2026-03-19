¿Más redes, menos felicidad? Informe Mundial 2026 revela datos alarmantes; descubre en qué lugar está México

El nuevo Informe Mundial de la Felicidad 2026, elaborado por la Universidad de Oxford, Gallup y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), revela que Finlandia, Islandia y Dinamarca, son los países más felices, mismos que se destacan por sus sólidos sistemas sociales y calidad de vida.

Costa Rica joins the top five ranked countries in this year’s World Happiness Report, marking the highest-ever ranking for a Latin American country. pic.twitter.com/xzoMSndd75 — Gallup (@Gallup) March 19, 2026

Informe Mundial de la Felicidad 2026: ¿En qué lugar se encuentra México?

México no se encuentra en el top 10, pero se mantiene entre los países más felices del mundo. Nuestro país descendió al lugar 12, dos posiciones abajo respecto al año anterior; sin embargo, supera a naciones como Estados Unidos (23) y Reino Unido (29), lo que confirma una tendencia inesperada.

Expertos del informe señalan que esto se debe al llamado “capital social”, es decir, la fortaleza de los lazos familiares, la comunidad y la cohesión social. Cabe decir que este fenómeno también se observa en América Latina, donde países como Costa Rica alcanzaron posiciones destacadas, ubicándose en el cuarto lugar global del Reporte Mundial de la Felicidad 2026.

Finland leads the global happiness rankings for the ninth consecutive year. Iceland, Denmark, Costa Rica and Sweden round out the top five.



Full data in the World Happiness Report 2026, powered by Gallup World Poll data. https://t.co/wNtFduOnuf pic.twitter.com/U0UHaMl5PL — Gallup (@Gallup) March 19, 2026

¿Cómo se mide la felicidad en el mundo?

Así se mide la felicidad en el mundo: El informe revelado en vísperas del Día Internacional de la Felicidad. se basa en encuestas realizadas a más de 100 mil personas en 140 países, quienes evalúan su vida en una escala del 0 al 10 mediante la llamada Escala de Cantril. Además, los investigadores evalúan factores clave como:

PIB per cápita



Apoyo social



Esperanza de vida



Libertad personal



Generosidad



Percepción de corrupción.

Este modelo permite entender por qué algunos países logran altos niveles de bienestar incluso con menores ingresos.

¿Qué dice el informe sobre redes sociales y bienestar?

El reporte pone especial atención en el impacto del uso de redes sociales, especialmente entre jóvenes. Los datos muestran que el uso intensivo de plataformas digitales está vinculado a una disminución del bienestar, sobre todo en adolescentes; en el reporte se destaca que:

Jóvenes que usan redes más de 5 horas al día reportan menor satisfacción



El bienestar ha caído en países como Estados Unidos, Canadá y Australia



Las adolescentes son el grupo más vulnerable.



Los investigadores advierten que los algoritmos, influencers y contenido visual fomentan comparaciones sociales constantes, lo que puede afectar la salud emocional.

La peligrosa obsesión por la perfección digital: El impacto de los filtros en la salud mental

¿Estamos ante una crisis global de bienestar?

Aunque el informe destaca que, en general, los jóvenes son más felices que hace 20 años, también advierte acerca de los nuevos riesgos asociados al entorno digital.

De manera curiosa, en regiones como América Latina, el impacto negativo es menor, posiblemente por el peso de las relaciones sociales fuera de internet. En un mundo cada vez más conectado, la pregunta inevitable es ¿las redes sociales están acercándonos o alejándonos de la verdadera felicidad?