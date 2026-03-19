Se sacude el legado de César Chávez: Phoenix busca eliminar su nombre de espacios públicos

El Ayuntamiento de Phoenix se prepara para una decisión que podría marcar un antes y un después en la memoria pública de Estados Unidos. El próximo 25 de marzo, el concejo municipal votará si elimina el nombre de César Chávez de un día festivo y de diversas instalaciones públicas, luego de la difusión de graves acusaciones en su contra.

La medida surge luego de una investigación del diario The New York Times, que documenta presuntos casos de abuso sexual, incluyendo testimonios de mujeres que afirman haber sido víctimas cuando eran menores de edad.

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Dolores Huerta writes lengthy statement following @nytimes investigation into Cesar Chavez.



Huerta says she had sexual encounters with Chavez resulting in 2 children.



“I have kept a secret because I believed that exposing the truth would hurt the farm worker movement…” pic.twitter.com/hdL5KnhSi9 — Ashley Zavala (@ZavalaA) March 18, 2026

César Chávez: ¿Qué cambios propone el Ayuntamiento de Phoenix?

De acuerdo con información oficial del gobierno local, la propuesta incluye:

Cambiar el nombre del “ Día de César Chávez ” por “Día de los Trabajadores Agrícolas”



” por Renombrar calles, edificios y espacios públicos que actualmente llevan su nombre



La iniciativa fue impulsada por la alcaldesa Kate Gallego, junto a miembros del concejo municipal. En un comunicado, la alcaldesa Gallego afirmó: “Lo que hemos conocido es impactante y no refleja los valores de nuestra ciudad”, subrayando la necesidad de actuar en respeto a las posibles víctimas.

Today, we began the process to rename the City holiday, City buildings, and streets that honor Cesar Chavez. pic.twitter.com/EDoDnM9vT6 — Mayor Kate Gallego (@MayorGallego) March 18, 2026

Las acusaciones han tenido repercusiones más allá de Phoenix. El sindicato United Farm Workers, fundado por Chávez, canceló eventos conmemorativos, mientras otras ciudades evalúan medidas similares.

"I can no longer stay silent and must share my own experiences."



Dolores Huerta, the labor activist who co-founded the United Farm Workers with Cesar Chavez, said Wednesday she was "manipulated and pressured into having sex" with him.



Read more: https://t.co/nksKYb7eNX pic.twitter.com/IMpxdVelUF — ABC News (@ABC) March 18, 2026

¿Quién fue César Chávez y por qué es una figura clave?

César Chávez fue un histórico líder sindical y activista por los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Su legado incluye la lucha por mejores condiciones laborales, además de derechos civiles para miles de campesinos.

Cada 31 de marzo, su natalicio es reconocido como una fecha conmemorativa en varios estados de Estados Unidos, con marchas y actividades educativas. Sin embargo, las recientes acusaciones abrieron un debate acerca de cómo deben tratarse las figuras históricas ante señalamientos graves.

¿Qué impacto podría tener esta votación?

La decisión del Ayuntamiento de Phoenix podría sentar un precedente sobre la reevaluación de figuras históricas en espacios públicos. Expertos en memoria histórica señalan que estos procesos reflejan cambios sociales más amplios, donde las comunidades buscan alinear sus símbolos con valores actuales.

Por ahora, el resultado de la votación será clave para definir el rumbo de este caso y su impacto en otras ciudades. La pregunta queda abierta: ¿deben las ciudades mantener homenajes a figuras históricas pese a acusaciones graves o es momento de redefinir a quiénes reconocemos públicamente?

