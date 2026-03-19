Concluye audiencia de Rafael Caro Quintero en EU: Irá a juicio en 2027

El proceso judicial contra Rafael Caro Quintero en los Estados Unidos ha empezado a definir sus fechas críticas. Tras una audiencia de seguimiento celebrada en la Corte de Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn, se estableció que el juicio formal contra el narcotraficante mexicano iniciará, tentativamente, el 8 de marzo de 2027.

El exlíder del Cártel de Guadalajara, actualmente de 73 años de edad, compareció en una jornada donde se confirmó que la Fiscalía estadounidense no tiene intención de abrir oportunidades de negociación. El objetivo de las autoridades es obtener una sentencia de cadena perpetua, de acuerdo con corresponsales en el lugar.

Cabe recordar que Caro Quintero fue por décadas un objetivo deseado, no solo por el Departamento de Justicia, sino en particular para los agentes de la DEA por el asesinato del agente 'Kiki' Camarena.

¿Cuándo es la próxima audiencia de Rafael Caro Quintero en Estados Unidos?

Aunque la fecha del juicio ya está establecida para marzo de 2027, el calendario judicial contempla paradas previas para la revisión de pruebas y estatus del detenido: De manera preliminar, la próxima audiencia de seguimiento se llevará a cabo tentativamente el 17 de junio de 2026.

Las Medidas Administrativas Especiales (SAMS, por sus siglas en inglés), que restringen el contacto del reo con el exterior, se mantienen y continúa la revisión de información clasificada bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), para determinar qué evidencias podrán ser presentadas públicamente durante el juicio.

🔴 Termina audiencia de Rafael Caro Quintero en Nueva York, la siguiente audiencia será el próximo 8 de marzo de 2027 pic.twitter.com/ZBj7xwicti — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

¿De qué delitos acusan a Caro Quintero en EU?

Caro Quintero es considerado por el Departamento de Justicia de EU como uno de los líderes criminales más violentos a nivel global. Las acusaciones en su contra se agrupan bajo el cargo de organización criminal continuada, un paraguas legal que abarca diez delitos específicos:



Caso Camarena: Conspiración para el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena , ocurrido en 1985.

Conspiración para el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, , ocurrido en 1985. Narcotráfico Internacional: Dos cargos por conspiración para la distribución de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína.

Dos cargos por conspiración para la distribución de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína. Armas de Fuego: Uso ilegal de armas de fuego para promover actividades de tráfico de drogas.

Es importante destacar que, debido al acuerdo de entrega entre México y Estados Unidos tras su histórica expulsión en febrero de 2025, el acusado no podrá ser sentenciado a la pena de muerte, por lo que la cadena perpetua es la máxima pena disponible.

La llegada de Caro Quintero a Nueva York marcó un hito en la cooperación bilateral, al ser enviado por el Gobierno de México sin pasar por un proceso de extradición convencional. Desde su arribo en febrero de 2025, junto a otros 28 acusados vinculados a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, el caso ha avanzado bajo estrictas medidas de seguridad.

