"¡Pasen rápido!": Ataúd cae a río tras colapso de puente en Perú (VIDEO)

Durante un cortejo fúnebre para llevar el cuerpo de una persona a un cementerio en Perú ocurrió un accidente que casi termina en tragedia. La caravana de personas cruzó un puente de madera, el cual se desplomó y dejó a varias de las personas en el agua de un río, con todo y el ataúd del fallecido.

Momento de pánico en Jaén: Puente colapsa durante un cortejo fúnebre

El hecho ocurrió en el caserío Lanchema en la provincia de Jaén, ciudad de Cajamarca, cuando los familiares cargaban el ataúd y, para llegar al camposanto, debían cruzar un puente hecho con troncos de madera.

Sin embargo, la endeble estructura no resistió el gran número de personas que cruzaban al mismo tiempo, con lo que terminó por ceder. Instantes antes del colapso, una persona gritaba “¡Pasen rápido!”, al notar cómo el puente se doblaba al paso de las personas con el féretro.

➡️ Ponte desaba durante cortejo fúnebre no Peru



Um vídeo que circula nas redes soicias registrou o momento em que a estrutura colapsa, durante um cortejo fúnebre na cidade de Cajamarca, no Peru, derruando o caixão e familiares. Apesar do susto, o acidente não deixou feridos pic.twitter.com/JMTzWOPusS — Metrópoles (@Metropoles) March 18, 2026

Cuando el desastre ocurre, las personas caen al agua. El ataúd se abrió por unos segundos, mientras el resto de dolientes intentaba cerrarlo y evitar que el cadáver sea arrastrado por la fuerte corriente. En imágenes compartidas en redes sociales es posible escuchar varios gritos tras el momento de pánico.

Ataúd cae al río en Lanchema: El dramático rescate de los dolientes

Otros habitantes de las cercanías acudieron a la zona para ayudar a las personas en el agua. Con ayuda de cuerdas lograron sacarlas del río y recuperar el ataúd antes de que sucediera una tragedia mayor.

Testigos indicaron que el río presentaba una fuerte corriente, lo cual causó preocupación en el caso de que el agua arrastrara el cuerpo. No obstante, lograron evitar que el agua se lo llevara.

Tras lo que pasó, la procesión continuó su trayecto hasta la última morada del cementerio en el caserío Lanchema.

La policía local informó que no hubo lesionados de gravedad entre las personas que cayeron a la corriente del río.

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