"¿Por qué no me avisaron de Pearl Harbor?": Trump bromea sobre ataque a Irán con primera ministra de Japón | VIDEO

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo una broma referente al ataque japonés de Pearl Harbor, en medio de la visita oficial a la Casa Blanca de Sanae Takaichi, primera ministra de Japón.

El mandatario estadounidense fue cuestionado por un reportero sobre porqué no notificó a los países aliados del ataque que hizo contra Irán, a lo que él refirió que se aprovechó del elemento sorpresa para tener mayor efectividad.

"¿Por qué no me hablaron de Pearl Harbor?": La frase de Trump que incomodó a Takaichi

“Queríamos que fuera una sorpresa. ¿Quién mejor que Japón para saber de sorpresas? ¿Por qué no me hablaron de Pearl Harbor?”, declaró Trump este 19 de marzo de 2026 en Washington.

Después de ello, los ojos de Takaichi se abrieron de par en par y se removió en su silla mientras Trump, sentado a su lado en la Oficina Oval, recordaba el momento que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.

Trump: "Who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Harbor?" pic.twitter.com/O5t0EWoOkw — Aaron Rupar (@atrupar) March 19, 2026

De la infamia a la diplomacia: El peso histórico de Pearl Harbor en la relación EE. UU. - Japón

El ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941, causó la muerte de 2 mil 390 estadounidenses, y Estados Unidos declaró la guerra a Japón al día siguiente.

El entonces presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt la calificó como "una fecha que vivirá en la infamia".

Estados Unidos derrotó a Japón en agosto de 1945, días después de que los ataques con bombas atómicas estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki mataran a cientos de miles de civiles.