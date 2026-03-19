Fue de spring break y desapareció: Encuentran cuerpo de adolescente de EU en playa de Barcelona

Un turista de 20 años de edad llamado James Gracey, originario de Estados Unidos, desapareció en Barcelona, España, el martes 17 de marzo. Hoy, jueves 19 de marzo de 2026, las autoridades encontraron su cuerpo.

Cronología de la desaparición: Del club Shoko a la playa de Somorrostro

El joven originario de Chicago, Illinois, y que estudiaba en la Universidad de Alabama había estado en un club llamado Shoko, cerca del Puerto Olímpico. Un amigo aseguró que la última vez que lo vio eran las 3:00 de la madrugada del martes.

James Gracey había pasado la noche con un grupo de amigos, como parte de un viaje de spring break. Sin embargo, en cierto momento se separó del grupo. Sus amistades lo reportaron como desaparecido después de que la mañana siguiente no volviera a la casa que rentan.

“Jimmy es un hijo y hermano amable, responsable y entregado. Es completamente inusual que no se comunique con su familia y amigos. Les pedimos que tengan a Jimmy presente en sus pensamientos mientras seguimos haciendo todo lo posible para traerlo de vuelta a casa sano y salvo”, mencionó la familia en un comunicado.

Robo de celular y búsqueda submarina: Las claves de la investigación de los Mossos

La policía recuperó el teléfono del universitario, después de que había sido robado. Los Mossos d’Esquadra, nombre de la policía catalana, están a cargo de las investigaciones del caso. Ante ello, desplegaron equipos marítimos y submarinos de búsqueda en el Puerto Olímpico de Barcelona.

Aquesta tarda hem localitzat un cos sense vida a la zona del Somorrostro de Barcelona i estem fent gestions per identificar-lo. pic.twitter.com/HXymN8V0da — Mossos (@mossos) March 19, 2026

Gracey contaba con un boleto de avión para viajar de regreso a la Unión Americana el sábado 21 de marzo. El padre del universitario viajó a Barcelona para colaborar en la búsqueda de su hijo.

La policía de Barcelona informó este 19 de marzo de 2026 que encontraron un cadáver en la playa de Somorrostro, ubicado frente al club Shoko.

