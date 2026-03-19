Nicaragua y Venezuela: Los países con menor libertad de expresión en 2025, reporta la SIP

Nicaragua y Venezuela son dos países con serias restricciones a la libertad de expresión, de acuerdo con el Índice Chapultepec 2025 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Ambas naciones entran en la categoría de “Sin libertad de expresión”, ya que Nicaragua obtuvo una calificación de 18.22 puntos sobre 100, con lo cual se coloca en el lugar 22 de 23 países analizados.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dejado una estela de daño en la información en el país sudamericano, ya que en la categoría de “Ciudadanía informada y libre de expresarse” tiene una calificación especialmente baja de 2.33 sobre 30 puntos, lo cual refleja que prácticamente no existen espacios para la libertad de expresión.

El modelo totalitario de Ortega: Censura y exilio periodístico en Nicaragua

Entre 2024 y 2025, el país ha “transitado hacia un modelo abiertamente totalitario bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, señala la SIP. Explica que diversas reformas constitucionales afianzaron el sistema de poder absoluto de la dictadura nicaragüense, con lo cual institucionalizaron la censura y persiguieron a los críticos del régimen.

Además, los poderes Ejecutivo y Judicial influyen en la restricción de derechos, mientras que el internet en el país es víctima de bloqueos y vigilancia.

“La represión contra periodistas ha evolucionado hacia formas más sofisticadas, como la intimidación psicológica y la vigilancia constante, obligando a muchos de ellos a operar en la clandestinidad o el exilio”, señala la SIP.

Venezuela en el último lugar: El cierre masivo de medios y el control informativo

En cuanto a Venezuela, dicho país está en el último lugar del Índice Chapultepec, con apenas 7.02 puntos de 100 posibles.

En la categoría de “Control de medios y periodismo”, la nación venezolana obtuvo 4.18 puntos, la puntuación más baja de todos los países analizados.

El análisis de la SIP destaca que el Poder Ejecutivo venezolano influye de forma “muy fuerte” en la generación de condiciones adversas para la libertad de expresión, lo que ha llevado al cierre de más de 400 radiodifusoras, la desaparición casi total de periódicos independencia, así como un exilio de periodistas.

“La autocensura se ha instalado como práctica generalizada, mientras que los medios estatales operan como plataformas de propaganda. El silenciamiento de noticias relevantes, como el reconocimiento internacional a figuras opositoras, ilustra el nivel de control informativo impuesto”, destaca la SIP.

México y Cuba: ¿Por qué la SIP los ubica en el mismo nivel de restricción?

El Índice Chapultepec también puso a Cuba y a México al mismo nivel, debido a las restricciones que ambas naciones le han impuesto al periodismo libre y crítico.

