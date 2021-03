Bono y Penélope Cruz prestarán su voz a serie sobre vacunación

Bono, vocalista de U2, y la española Penélope Cruz son algunas de las estrellas que prestarán sus voces a una mini serie animada sobre la importancia del acceso equitativo a las vacunas contra el Covid-19.

El programa se llama ‘Pandemica’, y fue desarrollada por el movimiento ONE Campaign con la intención de demostrar que el acceso a las vacunas contra el coronavirus debe ser universal y oportuno para todos los países del mundo, pues de lo contrario, la pandemia no se detendrá.

La serie contará con un total de siete episodios, transmitidos a través del canal de YouTube de ONE, y además también se sumarán otras figuras como David Oyelowo, Danai Gurira, Michael Sheen, Kumail Nanjiani, Phoebe Robinson, Wanda Sykes y Meg Donnelly.

Los capítulos, de 30 segundos de duración cada uno, muestran diferentes circunstancias sobre el acaparamiento de vacunas de algunos países y las consecuencias de estas acciones.

“El mundo animado de ‘Pandemica’ sólo muestra una verdad: que sólo si vives en un lugar privilegiado, recibirás esta ayuda vital”, declaró Bono, quien además es cofundador de la campaña ONE, organización dedicada a la lucha contra la pobreza y por el acceso universal a la salud.

“Mientras muchos de nosotros seguimos esperando nuestro turno, necesitamos comprometernos para asegurarnos de que las millones de personas en la primera línea de batalla obtengan su dosis. Es lo correcto, pero si las vacunas no llegan, la pandemia sólo nos tiene un camino. Si la vacuna no llega a todos lados, la pandemia no se irá de ningún lado”, añadió el rockero irlandés.

Por su parte, Penélope Cruz señaló que espera que la serie tenga un impacto global, pues para ella era importante usar su voz para tomar acción.

“‘Pandemica’ es una ilustración de la inequidad que hay alrededor del mundo”, aseguró la actriz.

Te puede interesar: Buque varado en Canal de Suez, Egipto, paraliza al comercio mundial

CAMPAÑA DE ACCIÓN GLOBAL

Los responsables de este proyecto esperan que la serie cree impacto desde su día de lanzamiento, este jueves.

Se espera que sea difundida a través de televisión, internet y otros medios en países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia y España, algunos de los países que más vacunas han conseguido.

Además, también será transmitida en medios de Sudáfrica, Nigeria, y Senegal, programas que se han beneficiado anteriormente por el apoyo altruista de ONE.

Te puede interesar: En Fukushima arranca recorrido de la antorcha olímpica... y se apaga