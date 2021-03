Buque varado en el Canal de Suez paraliza al comercio mundial

El buque carguero Ever Given, que navega bajo bandera panameña, puso en jaque al comercio mundial, pues quedó varado en el Canal de Suez, Egipto, una de las vías comerciales más importantes del planeta, que representa el 12 por ciento de esta actividad mundial.

Hasta esta mañana, al menos 150 embarcaciones esperaban en ambos lados del Suez para poder continuar con su trayecto.

Efforts to move the container ship stuck in the Suez canal resume, but experts say it's stuck like a 'beached whale' https://t.co/T4FagGEfaM pic.twitter.com/VPJX5GjBOD — Reuters (@Reuters) March 25, 2021

El buque traslada contenedores entre Asia y Europa, y desde el martes pasado permanece varado en el canal artificial que divide a África continental de la península del Sinaí. Desde entonces, se han realizado todo tipo de maniobras para regresarlo a flote y liberar la circulación con maquinaria pesada y tratando de aprovechar la marea alta al anochecer, pero los intentos no han sido exitosos.

Shoei Kisen Kaisha Ltd, compañía japonesa propietaria del navío, ya publicó una disculpa por estos hechos.

“Estamos decididos a seguir trabajando duro para resolver esta situación lo más rápido posible. Nos gustaría disculparnos con todas las partes afectadas por este incidente, incluidos los barcos que viajan y tienen previsto viajar por el Canal de Suez”, señaló la empresa a través de un comunicado.

Autoridades reanudaron esta mañana los trabajos para liberar al barco tras un receso nocturno, de acuerdo con un trabajador del canal. El funcionario añadió que los trabajadores confían en que la liberación del buque se podrá realizar sin que se descarguen los contenedores que transporta, algo que tomaría días y retrasaría significativamente la operación y, de paso, al comercio mundial.

Te puede interesar: En Fukushima arranca recorrido de la antorcha olímpica... y se apaga

UN HERÓICO RESCATE

Desde tierra, máquinas excavadoras han cabado pozos en las cuencas del canal, lo que demostró que el navío encalló de forma lateral. Mientras que desde el canal, barcos remolcadores han conseguido mover de forma mínima a la embarcación, aunque algunas imágenes satelitales demuestran que el barco continúa en la misma posición.

Por su parte, Osama Rabei, teniente general responsable de la autoridad del canal, señaló que la navegación seguirá paralizada hasta que el buque vuelva a flotar.

Por otro lado, este jueves llegaron trabajadores de Boskalis, empresa holandesa especializada en reflotar buques, aunque los directivos de la empresa ya advirtieron que las maniobras de rescate podrían tomar días o semanas.

Leth Agencies, proveedor de servicios del canal, precisó que actualmente hay 150 embarcaciones que esperan que el Ever Given sea retirado. Algunos barcos esperan en las inmediaciones de Puerto Saíd, Mar Mediterráneo; otros en el Puerto de Suez, Mar Rojo; y otros más que ya habían ingresado al canal por el Lago Amargo. Las embarcaciones detrás del Ever Given regresarán al Puerto de Suez con la intención de despejar el canal. La misma agencia adelantó que el propio Ever Given tendrá que hacer lo mismo una vez que quede liberado.

La empresa Evergreen Marine Corporation, responsable de las operaciones de este buque, con sede en Taiwán, señaló que el Ever Given se vio afectado por los fuertes vientos que azotaron al Suez durante su ingreso desde el Mar Rojo, pero no ha perdido ninguno de sus contenedores.

Te puede interesar:Alemania solicitará prueba de Covid-19 negativa a viajeros